Az FIA versenybírái általában meggyőzik az igazukról a versenyzőket

Mika Salo 1994 és 2002 között összesen 109 Forma-1-es futamon tudott elindulni, és többek között megfordult a Ferrari és a Toyota csapatánál is. Az 53 éves finn pedig manapság is időről időre dolgozik a Forma-1-ben, viszont most már természetesen nem pilótaként, hanem versenybíróként.

Tavaly a Monacói Nagydíjon és a Szingapúri Nagydíjon ült a versenybírói szobában, és a Motorsport Dream podcastben beszélt a munkájáról, amit szerinte a versenyzők félreértelmeztek.

„Beletelt egy kis időbe, amíg a versenyzők megértették, hogy valójában én az ő oldalukon állok. Minden alkalommal, amikor ott van az FIA logója a pólómon, azt gondolják, hogy FIA-nak dolgozom, de ez így nem igaz. Viszont manapság sokkal könnyebb a srácoknak odajönniük hozzám, és megkérdezniük a véleményemet.”

Bár a versenyzők gyakran kritizálják nyíltan a stewardok döntéseit, Salo azt mondta, hogy általában meg tudják győzni a pilótákat az igazukról, mivel minden bizonyíték a versenybírák rendelkezésére áll.

„Gyakran van, hogy két versenyzőnek problémája van egymással, ezért odajönnek az irodánkhoz, és nagyon hamar rájönnek, hogy tévedtek. Szóval talán a pillanat hevében mondanak valami hülyeséget a sajtónak, viszont a bizonyítékaink segítségével meg tudjuk mutatni nekik, hogy nekünk volt igazunk.”

Salo arra is reagált, hogy több ízben kritizálták a stewardokat amiatt, hogy lassan hoznak döntést, mint például a tavalyi Osztrák Nagydíjon.

„Attól függ, hogy mennyire egyértelmű a helyzet. Rengetegszer nagyon egyértelmű a dolog: ha az incidens hatással van a versenyre, akkor rögtön döntést kell hoznunk. De néha, ha például két autó ütközik, és mindketten kiesnek a versenyből, akkor nincs értelme rögtön vizsgálni az esetet. Ilyenkor általában a verseny utánra hagyjuk a vizsgálatot.”

A finn ex-F1-es azt is hozzátette, hogy mivel óriási információmennyiség áll a stewardok rendelkezésére, ez is lassítja a döntéshozatali folyamatot.

Mika Salo and Charlie Whiting, FIA Delegate Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„A versenyek 2 órája alatt rendkívül elfoglaltak vagyunk. Számos kameraállásból nézhetjük meg a történéseket, és rengeteg dolgot meg kell vizsgálnunk.”

„És ez nemcsak a versenyzési oldalról szól, hanem például a technikai dolgokról is, hogy a csapatok mit csinálnak, és még nagyon sok dolog van, amivel foglalkoznunk kell. Több mint 300 kameraállást látunk a versenybírói szobában, emellett valós idejű adatokat is kapunk, és halljuk a csapatok rádióit is. És csak hárman vagyunk a szobában, tehát eléggé elfoglaltak vagyunk.

Salót arról is megkérdezték, hogy nyomást gyakorolnak-e rájuk a szurkolók, amikor a döntéseik miatt kritizálják őket – a finn egyértelmű választ adott:

„Mindenhez van hozzáférésünk. Sosem tévedünk.” – jelentette ki.

