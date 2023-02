Az FIA végre "tisztázta" a pilóták szólásszabadságára vonatkozó korlátozását

Pénteken azonban egy dokumentumot küldtek szét a csapatoknak „A semlegesség elvére vonatkozó útmutatás” címmel, melyben részletezték, hogy a Nemzetközi Sportkódex módosított változata miként fog működni a gyakorlatban.

Ebben az írásban az FIA ugyan kijelenti, hogy a pilóták továbbra is szabadon kifejezhetik saját nézeteiket, de csak specifikus alkalmakkor és bizonyos körülmények között, melyek elsősorban a versenyzés idejére, tehát a pályán zajló eseményekre, a pódiumceremóniára és a pilótaparádéra vonatkoznak. Ettől függetlenül egyes témákban továbbra is engedélyt kell majd kérniük a szövetségtől.

Az FIA azt is elmondta, hogy a pilóták továbbra is „szabadon fejezhetik ki nézeteiket bármilyen politikai, vallási vagy személyes témában a Nemzetközi Versenyek előtt, közben és után”, ha ezt például a közösségi oldalaikon teszik, de akár interjúk során is kifejezhetik véleményüket.

A 12.2.1.n szabálypont tisztázása még kimondja, hogy a pilótaparádé, a nemzeti himnuszok, a szezon előtti és utáni versenyzői fotózások és a pódiumceremónia mellett „a résztvevők nem tehetnek politika, vallási és/vagy személyes megnyilvánulást, melyek sértenék a semlegesség elvét az FIA sajtótájékoztatóin sem (kivéve az akkreditált újságírók által feltett kérdésekre adott közvetlen válaszokat)”.

Hogy pontosan mi számít szabálysértőnek, arról a szövetség külön irányelveket adott ki. Ami viszont még érdekes, hogy ha bárki valamilyen megnyilvánulást vagy akciót szeretne tenni a fentebb taglalt témákban, akkor azt már négy héttel az adott esemény előtt engedélyeztetnie kell az FIA-val, a késői kérvényeket pedig külön-külön bírálják majd el.

A helyzet tehát továbbra is elég bonyolult, de a most kiküldött dokumentumok alapján a csapatok és a versenyzők talán már jobban látják majd, hogy mit tehetnek meg és mit nem, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy lesznek még ebből bonyodalmak az előttünk álló időszakban.

Csütörtök este a mezőnyből utolsóként az Alpine is megtartotta hivatalos bemutatóját, ahol rögtön két festéssel leplezték le az A523-at.