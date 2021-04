Az FIA válaszolt Vettel kritikájára a büntetéssel kapcsolatban

Mint ismert, Sebastian Vettel a rajtrácsra vezető útja során problémákat tapasztalt a fékekkel kapcsolatosan, amelyek túlmelegedtek. A csapat igyekezett időben orvosolni a problémát, azonban kicsúsztak az időből, és nem hagyták el időben a rajtrácsot a verseny kezdete előtt.

A munkát végül csupán a bokszutcában tudták befejezni, ezért Vettelnek onnan kellett rajtolnia, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a versenyen nem volt reális lehetősége a pontszerző helyekért harcolnia.

Azonban a 22. körben Vettel értesítették róla, hogy a csapat szabálytalansága miatt tovább 10 másodperces stop and go büntetéssel is sújtották. A négyszeres világbajnok a verseny után nehezményezte, hogy az FIA ilyen későn reagált, amivel tönkretették a versenyét.

„Nem tudom, hogy hosszabb ideig tartott-e, mint kellett volna” – jelentette ki Masi. „Az esetet nyilvánvalóan jelentette a technikai delegáció. Meg kellene néznem a jelentést, de amint a technikai delegáltak jelentették a dolgot, az egyből megjelent a dokumentumkezelő rendszerben.”

„Ekkor a felügyelők megnézik a szabályokat, megerősítik a bizonyítékot, valamint a büntetést” – tette hozzá Masi, aki ennél részletesebb magyarázkodásba nem bocsátkozott az üggyel kapcsolatosan.

