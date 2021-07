Az FIA válaszolt Alonso kritikájára az első körös incidensekkel kapcsolatban

Fernando Alonso kifejezetten elégedetlen volt az FIA munkájával a két osztrák verseny alatt. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta az Osztrák Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján is úgy fogalmazott, hogy ahelyett, hogy a gumiégetéssel foglalkoznának, inkább alaposabban szemügyre vehetnék az első körös incidenseket.

Azt követően, hogy a vasárnapi versenyen is csak a 14. helyről rajtolhatott, végül a 10. helyen ért célba az Alpine-nal, Alonso ismét nekiment az FIA-nak, mivel „hülyének” érezte magát, amiért ő a pályán maradt, ezért hiába előzött a rajtnál, mások a pályát kiszélesítve előtte jöttek vissza.

„A rajtnál én voltam az egyetlen, aki a belső íven tudott megelőzni másokat. Leclerc és Ricciardo elé kerültem, akik aztán az 1-es kanyarban szélesen fordultak, és elém tértek vissza. Ezt követően az előttük haladó szélárnyékának köszönhetően a 3-as kanyarig még nagyobb előnyre tettek szert” – fogalmazott Alonso.

Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi elárulta a szokásos vasárnapi sajtótájékoztatóján, hogy odafigyeltek az Alonso által felvetett problémára, de senkit nem találtak szabálytalannak az első körös manőverei miatt.

„Az egyik dolog, amelyhez tartjuk magunkat kb. a 2019-es Francia Nagydíjtól, hogy az első körben és az első kanyarokban, amennyiben valaki kiszélesíti a pályát, annak a kanyart követően ismét vissza kell állnia amögé, aki mögött megérkezett a kanyarhoz is.”

„Megvizsgáltuk az eseteket, amelyekről Fernando is beszélt, és az általunk látott felvételek alapján pontosan ez történt. Az ilyen körülmények között mindenki azt kérte, hogy nézzünk rá az ilyen esetekre, hogy ezzel is segítsünk a pilótáknak és a csapatoknak, ezt pedig meg is tettük most.”