Az FIA új, „abszurd” szabályozása máris kiverte a biztosítékot egyeseknél

Egy sportolókat képviselő szervezet szerint mindez pedig már jóformán az emberi jogok korlátozását jelenti, ami nagyon nincs rendben. A Global Athlete egy nemzetközi, sportolók által vezetett mozgalom, és szerintük az FIA korlátozásai „abszurdak”, a testületnek pedig „nem szabadna” korlátoznia a versenyzők emberi jogait.

„A sportolók nélkül nem létezne ez az egész. Égbekiáltóan képmutató azt mondani nekik, hogy maradjanak a választott sportáguknál, és maradjanak ki a politikából, miközben az FIA folyamatosan politizál, hogy előnyt kovácsoljon magának” – mondta Rob Koehler, a Global Athlete főigazgatója egy közleményben a RaceFansnek.

Még több F1 hír: Aston Martin: a riválisok másolása nem fog segíteni nekünk abban, hogy megelőzzük őket

„A szabad kifejezés egy alapvető emberi jog, a sportszabályok pedig ezt nem írhatják fölül. Sokan a változás ügynökeiként tekintenek a sportolókra. Az FIA által mutatott példa szerint minden gyereknek, fiatalnak és felnőttnek, akik nézik a sportot, csöndben kell maradniuk a társadalmi kérdésekben. Ez egyszerűen nem helyes. Szégyellje magát az FIA. A sportolók elsősorban emberek és csak utána sportolók.”

Sokak szerint ez az új előírás sokban hasonlít a FIFA vagy az olimpiai bizottságok által hozott korábbi intézkedésekre, melyek szintén arra irányultak, hogy korlátozzák a résztvevők politikai aktivitását, és Koehler ezért is tartja abszurdnak, hogy most az FIA is ebbe az irányba indult el.

Arról persze lehetne vitatkozni, hogy a sportban mennyire van helye a politikai megnyilvánulásoknak, de az F1-es versenyzők, élükön Lewis Hamiltonnal és Sebastian Vettellel, az utóbbi években sok, igen fontos problémára hívták fel a figyelmet azáltal, hogy próbáltak kiállni a jó ügyért. Ezek után ebből vélhetően kevesebbet fogunk látni.

Sok munka vár Andreas Seidlre a Sauber ügyvezetőjeként