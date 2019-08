Az FIA szerint semmi gond nem volt a festéssel az utolsó kanyarokban

A Formula-1 versenyigazgatója szerint nincs különösebb probléma a német pálya utolsó kanyarjaiban elhelyezett festett bukótérrel, annak ellenére, hogy például Charles Leclerc azt tegnap "elfogadhatatlannak" címkézte (azóta már finomított az álláspontján). Leclerc egyike volt azoknak a versenyzőknek, akik a pálya utolsó szakaszában bajba jutottak, miután lementek a pályáról, és megcsúsztak a vizes bukótérben.

Mind Hamilton, mind Hülkenberg a falhoz vágták itt az autót, míg Sainz, Raikkönen és Norris is megcsúsztak itt, az esővíz elvezetésére szolgáló területen. Masi tisztában volt a versenyzők aggodalmával, és ezért a verseny után megvizsgáltatta a helyet, de később arra jutott, hogy nem különbözik azoktól a bukóterektől, amelyek más pályákon láthatóak:

„Nincs vele gond. A minap is megnéztük, és aztán a verseny után is, vizesen. Teljesen rendben van. Még Vettel is azt mondta, hogy az egyik legjobban tapadó része a pályának, és őszintén szólva nem különbözik azoktól, amelyeket a többi pályán használunk. Klasszikus esete ez annak, amikor a lefestett aszfaltra víz kerül, és teljesen mindegy, hogy olyan festéket használunk, amely csúszásálló, így is rosszabb lesz, mint a sima.

Bár ezt a területet némi kritika éri, Masi elmondta, hogy a pilóták általában jobban szeretik az olyan pályákat, amelyek megbüntetik őket a hibáikért, mint például Ausztriában:

„Lehet, hogy azt mondják, hogy túl veszélyes, de hogy az osztrák példával éljek, ott mindenki elégedett volt, még a bukkanókkal, és ilyenekkel együtt is. A mai napon ismét megbűnhődtek a hibáikért. A másik hasonló beavatkozásunk az első kanyarnál volt. Valamennyi kötéltánc megy ezzel, de meg kell vallani, mind a 20 versenyző elég következetesen vallja, hogy a pályaelhagyásoknak következménye kellene, hogy legyen. Lehet, hogy közvetlenül a verseny után azt nézik, hogy őket direktben hogyan akadályozta a dolog, de amikor egyenként ültünk le velük, akkor határozottan az ilyen bukóterek mellett teszik le a voksukat.”

Lando Norris a McLarennel korábban elmondta, hogy már a felvezető körön majdnem kiesett, amikor kiment megnézni, mennyire tapad ez a része a pályának:

„Van egy fedélzeti kamerás felvételünk Fernando egy remek köréről, még a Ferrarival, ahol két kerékkel átmegy a kerékvetőkön, és már a festésen hajt velük. Amikor felálltunk a rajtrácsra, megpróbáltam, milyen, Konkrétan azt hittem, kiesek, mielőtt elkezdődik a verseny. Kuplung, a kerekek teljesen leblokkolnak, nem túlzok, összesz*rtam magam.”

„A többiek vártak a gumimelegítőkkel, hogy majd helyre tesznek, engem meg kivert a víz. Szóval én tudtam, hogy milyen, nyilván nem mondtam el másoknak, majd ők kitesztelik maguknak, de mindenki, aki ott túlcsúszott, ráment erre a csíkra, és onnantól sokat nem tudsz kezdeni. Elég veszélyes volt őszintén szólva, mert lassítani nem lehet, és elég komoly sebességgel érkeztünk meg a kanyarba, és onnantól, hogy ráhajtottunk, utasok voltunk, szerintem ezen lehetne változtatni.”

