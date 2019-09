Az FIA szerint a fekete-fehér zászló nem fokozza az agressziót

A Forma-1-ben a Belga Nagydíjon vezették be a fekete-fehér zászló használatát, amellyel vasárnap Charles Leclerc-t is figyelmeztették arra, hogy túl agresszíven védekezik Lewis Hamilton ellen. A sárga lapos rendszer kapcsán már felmerült a pilótákban, hogy az valójában csak növeli az agressziót, úgy érzik, hogy így tovább tudják feszegetni a határokat, és további kockázatot vállalhatnak, mert tudják, hogy először csak figyelmeztetést kapnak.

Toto Wolff egyike azoknak, akik szerint a figyelmeztetés használata a pilótákat csak agresszívebbé teszi, és ezzel növeli a balesete valószínűségét, és utalt arra is, hogy csak Lewis Hamiltonon múlt, hogy elkerülte a Charles Leclerc-rel való ütközést a vasárnapi Olasz Nagydíjon. Eddig kétszer használták a zászlót versenyen, Belgiumban Pierre Gasly, Olaszországban pedig Leclerc figyelmeztetésére.

Michael Masi, az FIA versenyigazgatója szerint ugyanakkor a rendszer nem fokozza a problémákat, mert a versenybírók a zászló használatától függetlenül további szankciókat is kiszabhatnak, ha úgy érzik, hogy a figyelmeztetés nem volt elegendő.

"Nem hiszem, hogy ettől veszélyesebben fognak viselkedni" - jelentette ki Masi a Motorsport.com kérdésére. "Talán máshogy tekintenek a dolgokra, de ha a határon vannak, könnyű átlépni azokat. Ahogy eddig a két alkalommal használták, az szerintem a célokat szolgálta. De mindig minden történetet magában kell megvizsgálni, mert nem hiszem, hogy általánosítani lehetne, minden eseményt át kell vizsgálni."

Masi szerint az sem igaz, hogy az új rendszerben a büntetésekről döntő bírókat megakadályozza a figyelmeztetés, hogy más büntetéseket szabjanak ki. "Az csak a stewardok döntése, ha valaki büntetést kap. A fekete-fehér zászlókról én döntök, de ha a stewardok úgy érzik, hogy büntetni kell, akkor erre megvan a lehetőségük" - mondja Masi, aki beszélt a vitát kiváltó vasárnapi esetekről, amikor Leclerc ellentmondást nem tűrően védekezett Lewis Hamilton ellen, a Mercedes szerint a monacói már túlment a figyelmeztetés határain.

"Azt hiszem, hogy ez kemény volt, és ezért kapta a fekete-fehér zászlót, Számomra ez egyszerű, és szinte tökéletes másolata annak, amiért egy hete Pierre kapott figyelmeztetést" - mondta a versenyigazgató, aki szerint ráadásul a fekete-fehér zászló bevezetése éppen a csapatok kérése volt, mert keményebb csatákra vágytak. Masi azzal sem ért egyet, hogy tavaly Max Verstappen még büntetést kapott azért, amit most Leclerc megúszott figyelmeztetéssel.

"Ez két részből áll, az egyik, hogy tavaly Max ütközött is, a másik pedig, hogy Bahrein után volt egy beszélgetés a versenyzőkkel, akik azt kérték, hogy engedjük a versenyt, és a következő találkozókon már a csapatvezetők és a sportigazgatók is ezt kérték. Spában pedig bevezettük a korábban már használt fekete-fehér zászlót, és egy nagyon hasonló helyzetben Pierre Gasly meg is kapta a figyelmeztetést. Abban az esetben sem volt érintkezés, az analógia alapján az egy hiba volt, ahogy Charles esetében is" - mondta Masi.

Wolff Masi véleménye ellenére is úgy érzi, hogy a zászló használata növeli a kockázatot, a Mercedes csapatfőnöke szerint a fiatalabb generáció ugyanis amúgy is hajlamosabb több kockázatot vállalni.

"Láttuk az elmúlt években, hogy a fiatalabbak egy kicsit talán agresszívebbek, amikor a Forma-1-be érkeznek. És ezek az akciók könnyen végződnek a falban, ha valaki nem enged. Olaszországban a versenyző, aki a világbajnoki címre hajt, többször is kimenekült a helyzetből, Lewis tökéletesen tudta, hogy mit csinál, megmentette a helyzetet, nem vesztette el az autó egyik alkatrészét sem, de ugyanúgy dönthetett volna úgy is, hogy 'nem engedem, hogy ez megtörténjen', és ezzel mindkét autó versenyét tönkretéve" - vélekedett a vasárnap történtekről a Mercedes csapatfőnöke.

"Számomra ez olyasmi, ami addig fog ismétlődni, amíg valami nem történik. Még nem tartunk ott. De mi lett volna, ha Lewis elveszti az első szárnyát, vagy mindketten a falban kötnek ki?" - tette fel a költői kérdést Wolff.

