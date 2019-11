Az FIA rutinból vizsgálódott csak a Ferrarinál

A forma-1-es szezon végére felkorbácsolta a kedélyeket, hogy a riválisok nem tudták hova tenni a Ferrari nyári szünet utáni feljavulását. A Mercedes és a Red Bull is vizsgálta az olaszok rendszerét, és Max Verstappen odáig ment, hogy egyenesen csalással vádolta meg a Ferrarit.

A szezon közben felmerült vádak a Ferrari üzemanyagáramlási trükkjéről nem bizonyosodtak be, de a feltételezéseket csak erősítette a pletyka, amely szerint az FIA alkatrészeket kobozott el a Ferrari üzemanyagrendszeréből.

Az AutoBild éppen ezért rákérdezett a dologra a szövetségnél és a Ferrarinál is, mindkét helyről megnyugtató választ kaptak. "Az FIA rutinvizsgálatot végzett, és nem csak a mi autónk, hanem más csapatok autói kapcsán is" - szól a Ferrari válasza, amit az FIA annyival egészített ki, hogy a Haas és a Red Bull rendszereit is tesztelték.

A szövetség azt is tisztázni kívánta, hogy szó sincs lefoglalásról, vagy elkobzásról, egyszerű rutineljárás, amely az FIA szisztematikus ellenőrzésének a része, és ezen a csapatok a szezon során is átesnek.

Ezzel a szövetség és az istálló is cáfolta, hogy az ellenőrzésnek bármi köze lett volna ahhoz, hogy korábban a szürke zónák kihasználásával vádolták meg a maranellóiakat, vagyis hogy a szezon végi vizsgálatnak bármi köze lenne a vádakhoz.

Már csak egy futam van hátra a forma-1-es szezonból, Abu Dhabiban zárul az idény, amelyben a riválisok idén sem tudták megszakítani a Mercedes dominanciáját, Lewis Hamilton hatodik egyéni világbajnoki címét szerezte, míg a csapat zsinórban hatodszor nyerte a konstruktőri versengést.

