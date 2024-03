Az FIA reagált a panasszal kapcsolatos szóbeszédekre

Tovább erősödik a Christian Horner-ügy körüli bizonytalanság, minek után az elmúlt hetekben több nagy port kavart esemény is történt. Előbb a csapatfőnököt felmentették a vádak alól, majd a vélt vagy valós bizonyítékok egy részét egy ismeretlen elküldte az F1 számos részvevőjének.

Később olyan híreket lehetett hallani, hogy Horner hatalmas pénzösszeget kínált a Red Bullnál időközben felfüggesztett női alkalmazottnak, végül pedig kilyukadtunk a belharcok forrásánál, amelyben két oldal körvonalazódik: a thaiföldi befektetők, illetve a Red Bull osztrák vezetése.

Azok után, hogy a Hornert megvádoló nő bejelentette, nem visszakozik, és él a jogaival, így pedig panaszt nyújt be a Forma–1-et irányító testületnél, vagyis az FIA-nál, most a hivatalos válasz is megérkezett:

„Az FIA-nál a megkereséseket és panaszokat a megfelelőségi tisztviselő és adott esetben az etikai bizottság fogadja és kezeli” – áll a közleményben. „Mindkét szerv autonóm módon működik, szigorú titoktartást garantálva az egész folyamat során.”

„Ennek következtében és általában véve nem tudjuk megerősíteni egyetlen konkrét panasz beérkezését sem, és nem valószínű, hogy további kommentárokkal tudunk szolgálni a panaszokkal kapcsolatban, amelyeket bármelyik féltől kapunk.”

Jelenleg tehát ott tartunk, hogy továbbra is félinformációk alapján lehet csak következtetéseket levonni, az FIA pedig láthatóan igyekszik „házon belül” kezelni a dolgot, amit azt jelzi előre, hogy innentől a vizsgálat nem a kíváncsiskodó szemek előtt fog megtörténni.

Eközben elérhetővé tettük a jövő heti motorsport-programot, amelynek részeként vasárnap hajnali 5-kor fogja kezdetét venni az Ausztrál Nagydíj, ami a harmadik futam lesz az idei szezonban.