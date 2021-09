Az FIA-nak nincs problémája Alonso sajátos szabályértelmezésével

Fernando Alonso frusztráltan nyilatkozta a két osztrák verseny között a szezon közepén, hogy meglátása szerint hátrányba kerül azokkal a pilótákkal szemben a futamok első köreiben, akik kiszélesítik az első kanyart.

A kétszeres világbajnok akkor megfogadta, hogy mivel az FIA meglátása szerint érthetetlen módon szemet huny a szabályszegőkkel fölött, ő is így fog játszani az idei Forma-1-es szezon hátralévő részében.

Az Orosz Nagydíj első körében pedig pontosan így is tett, nem kis előnyhöz jutva: miután az időmérőn megszerzett 6. helyét a rajtot követően elveszítve a szélárnyék-sorban hetedikként érkezett a 2. kanyar féktávjához, és sajátos megoldáshoz folyamodott.

Alonso meg sem próbálta megfelelően lelassítani az autóját, hogy azzal pozíciókat veszítsen a tolakodásban – ahogyan tette azt Lewis Hamilton is miután a fékbe kellett taposnia az előtte Sainzcal szemben védekező Lando Norris miatt. Alonso ehelyett a féktáv közepén már gyakorlatilag a 4. helyen volt, azonban szinte biztosan pozíciókat bukott volna az első íven bevetődőkkel szemben akkor, ha megpróbálja bevenni a kanyart.

Ehelyett ő, ahogyan az a belső kamerás felvételéből is látszódik, szinte padlógázzal tért ki a bukótérbe, és úgy pozícionálta az autóját, hogy ne kelljen elvennie a gázt a terelőtábláknál sem.

Alonso így a 3. helyen tért vissza a pályára, elengedte George Russellt, majd még a nagyobb lendülettel érkező Stroll is el tudott menni mellette. Így is, Alonso taktikája nagy szerepet játszott abban, hogy a verseny első szakaszában nem szakadt le az élbolyról, és az eső nélkül is komoly pontokat tudott volna szerezni.

Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi pedig a szokásos vasárnapi sajtótájékoztatóján el is ismerte, hogy a spanyol szabályos volt, szemben azzal a feltételezéssel, hogy így el tudta kerülni, hogy visszaessen a 2. kanyaros tolakodásban.

„Nem, nem úszott meg semmit” – nyilatkozta Masi. „Bármelyik pályán az első pár kanyarban a versenyzőnek amögé kell visszatérne, aki mögött megérkezett a kanyarba – Fernando pedig ezt nagyon gyorsan meg is tette.”

„Három másik versenyző is így tett, ők is ugyanúgy visszatértek a megfelelő pozíciójukba. Mind a négy esetet megvizsgáltuk ma, mindenki így tett.”