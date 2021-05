Charles Leclerc az első mért körével szerezte meg a pole-pozíciót a 2021-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, és mivel összetörte az autóját az uszoda sikán kijáratánál, senki más nem tudott javítani a második mért körén.

Az IndyCar-ban és az IMSA-ban is külön szabály vonatkozik az ilyen esetekre, ott eltörlik a piros zászlót okozó pilóta legjobb mért körét. Annak ellenére, hogy a piros zászló miatt nem tudtak javítani, Max Verstappen és Valtteri Bottas is úgy nyilatkozott az időmérőt követően, hogy semmi szükség a módosításra, miután Leclerc nem szándékosan törte össze az autóját.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban úgy gondolta, hogy érdemes lenne az F1-nek is megvizsgálnia ezt a szabályt, mivel azzal elkerülhetnék a „vitás” helyzeteket.

A verseny után az Autosport/Motorsport.com meg is kérdezte az FIA versenyigazgatójától, Michael Masitól, hogy lenne-e esély arra, hogy az F1-ben is bemutatkozzon ez a szabály, Masi pedig kijelentette, hogy a szokásos verseny után megbeszélésükön ezt is kitárgyalják majd.

„Mint mindig, amikor felmerül egy hasonló probléma, azt megvizsgálja az FIA, az F1, és a csapatok is” – nyilatkozta Masi. „Igen, ismerem az IndyCar szabályát, amihez hasonló érvényben van több nemzetközi és országos sorozatban is.”

„Megvizsgáljuk a szabályt, és a legfontosabb szereplőkkel egyeztetve eldöntjük majd, hogy illik-e az F1-be, vagy sem.”

Leclerc idei balesete után könnyű párhuzamot vonni két korábbi hírhedt monacói botránnyal, Michael Schumacher 2006-os és Nico Rosberg 2014-es esetével. Míg a hétszeres világbajnokot a mezőny végére száműzték a sárga zászló szándékos előidézéséért, honfitársát később felmentették a vádak alól, és megtarthatta a pole-pozícióját.

A monacói pilóta az időmérő után egyből kijelentette, hogy szó sem volt arról, hogy szándékosan törte össze az autóját, és hozzátette, hogy ha ez lett volna a szándéka, akkor azt „sokkal okosabban” csinálta volna, nem kockáztatva egy sebességváltó cserét.

Masi hozzátette, hogy az FIA is gyorsan ellenőrizte Leclerc balesetének körülményeit, de ők is vezetői hibának minősítették a monacói pilóta autótörését.

„Az adatok elemzése, és a csapatrádiós kommunikáció ellenőrzése után szerintem egyértelmű, hogy egyetlen pilóta sem törné össze ennyire az autóját szándékosan az ütközés veszélyes következményei miatt.”