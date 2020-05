Az FIA meglátogatta a Racing Point gyárát, hogy összehasonlítsák a tervezési adataikat a Mercedesszel

A barcelonai téli teszteken és utána is komoly témát szolgáltatott a Racing Point RP20, amely rendkívül hasonlít a Mercedes tavalyi világbajnok autójára, a W10-re. A paddockban is sokat beszéltek erről az autóról, és „klónnak” és „pink Mercedesnek” titulálták azt.

Arról is szóltak pletykák, hogy Melbourne-ben óvást nyújthatnak be a Racing Point ellen, de végül nem került megrendezésre a futam. Emellett a Renault is azt mondta, hogy nem zárnának ki egy jövőbeli jogi kihívást.

Viszont a Racing Point technikai igazgatója, Andy Green ezúttal is megvédte a csapatát a Motorsport.com-nak adott interjújában

„Nem igazán tudjuk, hogy mi az alapja ennek, hogy miért gondolják azt néhányan, hogy óvást kellene benyújtani ellenünk. Amikor bemutattuk az autót, beszéltünk az FIA-val, az FIA pedig eljött a gyárunkba, és megnézték, mit csináltunk, ahogy az autó terveit is.”

„Még a tavalyi Mercedes tervezési adatait is elhozták, és összehasonlították a miénkkel. Átfogó vizsgálatot végeztek. És teljesen boldogok voltak, amiért a pályán látható autót tényleg mi terveztük.”

„Lehetnek hasonlóságok a Mercedesszel, de ezek csak hasonlóságok. Nem egyezik meg a két autó, így nincs helye az óvásnak. Kiabálhatnak és sikíthatnak, amennyit csak akarnak, de szerintem valójában azért kiabálnak és sikítanak, mert azt gondolják, hogy lemaradtak a trükkről. Ezért idegesek.”

A Motorsport.com megkereste az FIA-t ez ügyben, akik megerősítették, hogy valóban elmentek a gyárba, és megvizsgálták a két autó tervezési adatait.

A Racing Pointnál pedig az RP20 volt az első autó, amelyet teljes mértékben azután terveztek, hogy a Lawrence Stroll vezette konzorcium tulajdonába került a csapat, és a tervezésnek már a megnövelt költségvetés mellett állhattak neki.

„Nem volt kötelezettségünk arra, hogy egy alkatrészt is átemeljünk a 2019-es autónkból a 2020-asba, míg korábban komoly nyomás volt rajtunk, hogy az aktuális autó szignifikáns részét használjuk a következő szezonban is, ugyanis ilyen pénzügyi helyzetben voltunk.”

„Emiatt mindig így is tettünk, és ez volt az első év, amikor tiszta lappal kezdtünk, és az alapján optimalizálhattuk az autót, hogy fontos alkatrészeket veszünk a Mercedestől. Logikusnak tűnt ez a megoldás, szóval miért harcoltunk volna ez ellen?”

„Miért harcoltunk volna a Mercedes koncepciója ellen? Ehelyett adoptáltuk azt. Ami nyilvánvalóan egy teljesen új autót jelent.”

