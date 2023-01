Az FIA még nem erősítette meg a Forma-1 versenyigazgatójának személyét

A 2022-es Forma-1-es Amerikai Nagydíj egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Fernando Alonso elé egy előzési kísérletnél bevágott Lance Stroll, kettejük ütközésekor az akkor még az Alpine versenyzőjeként szereplő kétszeres világbajnok majdnem el is emelkedett a földtől, közel 300 km/h-s tempónál.

Az esetnél Alonso a falat is érintette, ennek ellenére folytatni tudta a versenyt és a hetedik lett, a Haas azonban megóvta az eredményt, mivel az Alpine jobb első visszapillantója az előzés közben leszakadt és szerintük ez veszélyesnek minősül, azokra az esetekre hivatkozva, amikor Kevin Magnussent intették be hasonló fityegő alkatrészek miatt a bokszba.

A versenybírók nekik adtak igazat és 30 másodperces büntetést adtak Alonsónak, azonban ebből nem lett semmi, mivel az amerikai csapat a határidő után nyújtotta be a pótlását – 30 perccel a leintés után kellett volna legkésőbb leadni ezt, de ők úgy tudták, hogy egy órájuk van.

A Marca számolt be annak idején arról, hogy az ügy miatt Niels Wittich, a versenyigazgató tandem akkor szolgálatban lévő tagja, féltheti munkáját, ugyanis ő volt az, aki a rossz információt közölte a Haasszal és ezzel megfosztotta őket egy pozíciótól.

A páros munkájával a csapatok és a pilóták sem voltak elégedettek, mondván, papíron azonos helyzeteket másképp értelmeznek. Erre is kitért az FIA elnöke, Mohamed bin Szulajm hétfőn, a Dakar-rali szünnapján tartott sajtótájékoztatóján.

A szövetség vezetője arról beszélt, hogy „egyelőre nem biztos” Freitas és Wittich pozíciója 2023-ra, az is lehet, hogy egy teljesen új arcot hoznak a helyükre. Bin Szulajm azt is elmondta, hogy szeretné a Forma-1 versenybírói rendszerét is tökéletesíteni, ehhez pedig az angol Premier League-nél dolgozó szakértőket kért fel tanácsadásra.