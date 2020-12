Az FIA máris megkezdte Grosjean balesetének alapos kivizsgálását

Grosjean szinte teljes sebességgel ment neki a szalagkorlátnak a Bahreini Nagydíj első körében. Az autó hátsó része levált az elejéről, amely ráadásul belefúródott a korlátba és még lángra is lobbant.

A franciának sikerült kimenekülnie a tűzből, mivel szerencsére eszméleténél maradt a becsapódás után. Bár Grosjean lényegében magától hagyta el az autót, az FIA most már azt vizsgálja, hogy miként lehetne javítani a helyzeten a jövőre nézve.

„A Grosjean balesetével kapcsolatos vizsgálat minden területre kiterjed majd, beleértve a versenyzőket védő eszközöket, vagyis a bukósisakot, a HANS-t, a biztonsági övet, a védőruházatot, a túlélőcellát, a fejvédőt, az autóba szerelt poroltót, valamint a Halo-t is” – olvasható az FIA weboldalán.

Hogy mindezt el lehessen végezni, a szövetség bekéri majd a csapat összes rendelkezésre álló adatát is. Az FIA azonban már jelezte, hogy eltart majd egy ideig a nyomozás, nagyjából hat-nyolc hetet jósoltak neki, így a 2021-es esetleges változtatásokat csak utána fogják majd bejelenteni.

Grosjean kesztyűi különösen fontos témát szolgáltatnak majd, mivel a keze égett meg a leginkább. Az orvosi védőruházat is komoly hangsúlyt kaphat a vizsgálatok során.

„Az elemzés kitér majd a váz integritására, továbbá a szalagkorlát strapabírására is, mivel hatalmas energiákról volt szó, és a becsapódás iránya is egyedinek mondható. Emellett a pályabírók és az orvosi beavatkozók szerepét is kielemezzük.”

„Az adatgyűjtés áll ezen vizsgálat középpontjában, A Forma–1-ben pedig több adatunk van, mint bármely másik sportágban. A vizsgálat várható időtartama hat-nyolc hét lehet, az eredményeket csak ezek után hozzuk majd nyilvánosságra” – szerepelt a riportban.

