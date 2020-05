Az FIA május 20-ig meghosszabbíthatja a szünetet: veszélyben a Ferrari alkalmazottai?

Még nem jelentették be hivatalosan a „nyári szünet” meghosszabbítását, azonban A Sky Italia és Motorsport.com értesülései szerint az FIA komolyan fontolja a Forma-1 további leállását, május 20-ig. Ez elsősorban az olasz csapatokat érintheti hátrányosan, ahol már május 4-én újraindulhatna a munka a gyárakban.

Az intézkedés célja az lenne, hogy a Forma-1 kisebb csapatai továbbra is igénybe tudják venni a brit kormány programját, amelynek keretein belül fizetik az azt igénybe vevő cégek munkavállalói fizetésének 80%-át, egészen havi 2400 fontig.

Ez azonban, pláne a hosszabb szünet alatt hatással lehet az olyan gazdagabb csapatokra is, mint a Ferrari, akik úgy döntöttek, hogy a leállás alatt is megtartják minden munkatársukat. A Ferrari is attól tart, hogy a szünet meghosszabbítása esetén nekik is csökkenteniük kellene a munkatársaik fizetését, megkockáztatva, hogy emiatt esetleg felmondanak.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke tegnap a The Guardiannak azt nyilatkozta, hogy a költségsapka további csökkenése esetén a Ferrari ki is léphet a sportból, mert az túlságosan nagy veszélyt jelent a Ferrari emberállományára.

Az it.motorsport.com szerint 300 munkahely kerülhet veszélybe a Ferrari versenyrészlegein, a Ferrari eddig is ezeket a munkahelyeket próbálta megvédeni azzal, hogy senkit nem küldtek el a leállás alatt sem.

Az olasz sajtó szerint a leendő még hosszabb szünet nincsen tekintettel a Ferrari beszállítóira sem, akik a járvány alatt már így is hatalmas veszteségeket szenvedtek el.

Az F1 és az FIA célja természetesen az, hogy a koronavírus-járvány visszahúzódása után minden csapat egyenlő esélyekkel induljon tovább, azonban az olasz csapatoknak már hamarabb be kellett zárniuk, mint az angoloknak, ezért is fájhat nekik az FIA új tervezete.

A Ferrari egyértelműen kivételezett helyzetben van a Forma-1-ben, amit bizonyít az is, hogy az év végén a közös nyereményalapból még a Mercedes dominanciája ellenére is ők kapták a legtöbb pénzt, pusztán a részvételük, és az örökségük miatt.

Mattia Binotto jogosan érezheti azt, hogy a költségsapka körüli viták mögött ott rejlik az a szándék is, hogy a Ferrari látszólagos pénzügyi dominanciáját végre megtörjék, azonban a 2021-es szabályok elhalasztása után is azt nyilatkozta, hogy a sport érdekeit tartja szem előtt, a sport érdeke pedig a Ferrari maradása is.

