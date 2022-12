Az FIA „külön engedélyhez” köti a pilóták „politikai állásfoglalását”

Az FIA új szabályát, ami a Nemzetközi Sportkódex 2023 előtt frissített változatában bukkant fel, a RaceFans szúrta ki. Az új szabály jelentősen korlátozza a pilóták véleménynyilvánítási szabadságát az FIA-nak és az eseményeket szervező helyszíneknek kellemetlen ügyekkel kapcsolatban.

Az FIA a jövőben a sportkódex megsértésének fogja venni a „politikai, vallási, vagy személyes véleményt tükröző kommentek vagy kijelentéseket”, mivel azok az új szabály szerint „megsértik az FIA által támogatott semlegességi elvet”.

Az egyetlen kibúvó a szabályok alól az, ha „azt az FIA a nemzetközi versenyek esetében, vagy az illetékes nemzeti szövetség a saját hatáskörébe tartozó nemzeti versenyek esetében előzetesen írásban jóváhagyta”.

Nem ez az első alkalom, hogy a 2020 óta az F1-ben a közösségi kérdésekben a véleményüket sokkal gyakrabban felvállaló pilóták lehetőségeit korlátozzák.

Miután Lewis Hamilton a 2020-as mugellói verseny dobogójára egy „tartóztassák le a rendőröket, akik megölték Breonna Taylort” feliratú dobogóban állt, utalva az amerikai rendőrségi brutalitás legújabb áldozatának ügyére, az FIA betiltotta a pólók viselését a pódiumceremóniák alatt.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, on the podium

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images