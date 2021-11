Az FIA kitart amellett, hogy nem ünneprontó a biztonsági övvel kapcsolatos döntés miatt

Lewis Hamiltont a leintés után vizsgálták a stewardok, amiért a levezető körön kioldotta az öveit, és a vizsgálatot követően 5000 eurós pénzbüntetést kapott, egy további 20 000 eurós bírságot pedig 2022 végéig felfüggesztettek amiatt, mert az ilyesfajta szabálysértésekre nincs bevált gyakorlat.

Döntésükkel kapcsolatban a stewardok megjegyezték, hogy „megértik az ünneplés vágyát", de hozzátették, hogy „alapvetően nem biztonságos az öveket menet közben kioldani. Ezekben az autókban a lassú tempó is nagyon gyors egy bekötetlen pilóta számára.

„Továbbá az F1-es versenyzők példát mutatnak a junior kategóriák számára. Rendkívül fontos, hogy a junior kategóriák versenyzői megtanulják, hogy az autó összes biztonsági berendezését mindig használni kell."

Masi hangsúlyozta, hogy az FIA nem akarja megakadályozni, hogy a versenyzők ünnepeljenek azzal, hogy meglazítják az öveiket, hogy jobban tudjanak integetni az autóból a közönségnek, de meg kell húzni a határt a teljes kioldásnál, amit Hamilton tett.

„Nyilvánvalóan mindenki ismeri ezt a szabályt, ezt már korábban is megvitatták. Aztán azzal is tisztában vagyok, hogy Charlie [Whiting] idejében is megvitatták, a versenyzőket emlékeztették, hogy nyilvánvalóan a levezetőn nem probléma, ha meglazítják az öveket, de teljesen nem oldhatják ki" - mondta Masi a Motorsport.com kérdésére.

„Ez egy biztonsági elem. Azt hiszem, a stewardok a döntésükben elég világossá tették, hogy egyáltalán nem az ünneplés megtiltásáról van szó. De a motorsport csúcsán ez egy biztonsági kérdés, de egyben egy üzenetet is küld az egész versenyen keresztül, hogy ez a fajta viselkedés nem elfogadható."

Masi megjegyezte, hogy a stewardok azért döntöttek a pénzbüntetés kiszabása mellett, ahelyett, hogy megrovást vagy figyelmeztetést adtak volna, mert nem volt precedens, amiből kiindulhattak volna. „Az F1-ben nem. Azt hiszem, a stewardok megpróbáltak valamit kitalálni, de a testületükkel nem találtak semmit az elmúlt időszakban.“

