A Forma-1 a régi időket idézheti: nagyon kevés büntetés várható?

A Német Nagydíj egy vitatottabb jelenete volt az, amikor a kerékcserék első sorozatánál Charles Leclercet a Ferrari pont az érkező Romain Grosjean elé eresztette, akinek a fékbe kellett taposnia, ezzel időt és helyeket veszítve. A Ferrari pilótáját ezután vizsgálták, ám többek között Günther Steiner, a Haas csapatfőnökének bánatára, csupán egy pénzbüntetést ítéltek meg a maranellóiak számára.

A verseny után sokan, például Max Verstappen is azon a véleményen voltak, hogy a hasonló esetek csak arra sarkallják majd a csapatokat, hogy merészebbek legyenek a kiállásoknál. erre figyelemmel hívtak össze a csapatvezetők csütörtökre egy értekezletet, amelynek eredménye már korábban nyilvánosságra került, és most Michael Masi, a Forma-1 versenyigazgatója is értékelte a találkozót:

„A csütörtöki csapatvezetői meetingen értelmes párbeszéd zajlott, ennek végén megállapodtunk, hogy a mostani hétvégétől kezdve elfelejtjük az év első felében történteket, és mostantól futamok közben, amikor veszélyes kiengedést tapasztalunk, attól függetlenül, hogy származik-e előnye a csapatnak, vagy sem, időbüntetést alkalmazunk. Nem lesz különbségtétel, a csapatok örültek ennek a fejleménynek, és minden igazgatót pontosan ugyanerről tájékoztattunk hivatalosan is.”

A versenyigazgatónak Németországban még nem volt problémája a dologgal, ott úgy gondolta, kontextusában helyes döntés volt, hogy csak pénzbírságot ítéltek a Ferrarinak, ám mint most elmondta, amennyiben a csapatok egyhangúlag eldöntött kéréssel érkeznek hozzá, ő nyitott bármire:

„Nyitott vagyok arra, hogy meghallgassam az embereket, és ezt már el is mondtam párszor. Most járunk az idény 12. futamánál, így nagyon örülök, ha valaki meg akarja velem osztani a tapasztalatait. Ahogy mondtam, amennyiben a csapatok megállapodnak abban, milyen hozzáállást szeretnének látni tőlünk, attól függetlenül, hogy mi történt előtte, akkor mi hajlandóak vagyunk változtatni, ahogy ez most történt. Részemről ez nem gond. A versenyre tehát átálltunk az időbüntetésekre, a gyakorlásokon, és az időmérőn azonban más lesz a helyzet.”

