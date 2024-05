Az FIA keményebb F1-es büntetéseket tervez a Miami Nagydíj után

A miami sprinten Magnussen három 10 másodperces büntetést kapott pályaelhagyással történő előnyszerzés miatt, ami azt jelentette, hogy a Haas pilótája maga mögött tudta tartani a mercedeses riválisát, Lewis Hamiltont.

A dán kapott egy negyedik büntetést is, ami ezúttal egy öt másodperc volt, mert jogos ok nélkül hagyta el a pályát, így tovább növekedett a büntetőpontjainak száma. Bár Magnussen elrontotta saját versenyét, taktikája lehetővé tette csapattársa, Hülkenberg számára, hogy létfontosságú pontokat szerezzen, tükrözve a dán hasonló körülmények között Szaúd-Arábiában tanúsított védekező vezetését.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella „elfogadhatatlannak” és eltiltást érdemlőnek minősítette Magnussen akcióját, miközben egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy az a döntés, hogy a büntetést az idei szezonra ötről tíz másodpercre emelték, nem riasztja el a versenyzőket attól, hogy szabálytalanul blokkolják a riválisokat a csapattársuk érdekében.

A miami stewardok úgy döntöttek, hogy maradnak a 10 másodperces büntetéseknél, hogy megőrizzék az összhangot a korábbi döntésekkel, de egyik ítéletükben felvetették, hogy a jövőben talán a szigorúbb büntetések jobb megoldást jelentenének.

Az Autosport úgy tudja, hogy az FIA szívesen elkezdené kiosztani az áthajtásos büntetéseket az ilyen esetekben, ami azonnal megoldja a problémát, mivel arra kényszeríti a vétkes versenyzőket, hogy két körön belül a bokszba hajtsanak és átadják a pályapozíciót. Az ügyet a csapatok, a stewardok és az FIA a pénteki csapatvezetői megbeszélésen fogják megvitatni az imolai Emilia-Romagna Nagydíjon.

A szigorodó büntetést abban az esetben osztanák ki, ha ugyanazon a versenyen ismétlődnek a szabálysértések, amikor a stewardok azt gyanítják, hogy a versenyzők szándékosan hagyják el a pályát, hogy megőrizzék pozíciójukat.

Az viszont nem kerül szóba, hogy a stewardok visszatérnének ahhoz, hogy a versenyzőknek szóljanak, adják vissza a pozíciójukat, ami a szokásos gyakorlat volt, amíg 2022-től át nem adták ezt a felelősséget a versenyzőknek.

Laurent Mekies, az RB csapatfőnöke az Autosportnak nyilatkozva elmondta, hogy támogatja a szigorúbb büntetéseket:

„Az egy dolog, hogy stratégiailag lelassítod a mögötted lévő autókat, hogy segítsd a csapattársadat vagy a versenyedet, az már más dolog, hogy levágod a pályát és pozíciót nyersz, hogy aztán lelassítsd őt" - mondta az FIA korábbi szakembere.”

„Szerintem a sportnak meg kell találnia a módját annak, hogy ez ne fordulhasson elő. Nem olyan nehéz, úgy hívják, hogy áthajtásos büntetés. A szabálykönyv teljes mértékben megengedi a stewardoknak, hogy megítéljék, mi történt, és így tegyenek.”

„És mindenki reakcióját látva valószínűleg nem akarjuk, hogy ez továbbra is így legyen, tehát Monacóban egyszerűen levághattad a sikánt és visszalassíthattál. Még ha a srác nagy büntetést vagy büntetőpontokat is kap, akkor is segít a csapattársának, hogy pontot szerezzen.”

„Szóval ez olyasmi, amiről csoportként szeretnénk megbizonyosodni, hogy megvannak az eszközeink, hogy ezt korlátozzuk. Úgy gondolom, hogy ezek megvannak, és rajtuk múlik, hogy érvényre juttatjuk-e őket.”

