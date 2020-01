Az FIA hivatalos nyilatkozata a koronavírusról

A hu.motorsport.com nemrég részletesebben is beszámolt a koronavírusról, ami egyre több áldozatot követel, és közben már Európában is felütötte a fejét az utazó fertőzöttek miatt. A helyzet nem válságos a Föld lakosságát tekintve, de komolyan kell venni a vírust.

Még több F1 hír: A Red Bull idén már hivatalosan is tiltakozhat a Ferrari motorja ellen

A Forma-1 a szezon első felében látogatna el Kínába, ahol sok a fertőzött, így ha a helyzet nem javul drasztikusan, valószínűleg törölhetik a Kínai Nagydíjat. Jelenleg az országnak sokkal nagyobb feladatai is vannak, mint egy F1-es hétvége megrendezése.

Az FIA nem sokkal ezelőtt kiadott hivatalos nyilatkozata szerint az év elején Kínában kitört koronavírust követően a szövetség orvosi bizottságának elnöke, Gérard Saillant professzor irányításával szorosan figyelemmel kísérik az illetékes hatóságok bevonásával a helyzetet.

Az FIA hangsúlyozta, értékelni fogják a közelgő versenyek megrendezését a naptárban, és szükség esetén meg fogják tenni a szükséges lépéseket a globális autósportközösség és a szélesebb nyilvánosság védelme érdekében, hiszen senki sem akarja megkockáztatni azt, hogy bárki is megfertőződjön a sporton belül, beleértve a rajongókat, akik közül sokan váltottak már jegyet a Kínai Nagydíjra.

Egyetlen egy fertőzött is láncreakciót indíthatna be a paddockban a versenyzők, az alkalmazottak, a média és a rajongók között. Sőt, a Forma-1 mellett a Formula E is érintett lehet, ráadásul a sanyai verseny március végén lenne. A WHO ma délután tart rendkívüli ülést arról, hogy eldöntsék, mindez nemzetközi vészhelyzetet jelent vagy sem.

Ajánlott videó: