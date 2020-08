Az FIA gyanúja szerint a motorgyártók az energia-visszanyerő rendszerekkel trükköznek

Az FIA szándékai egyelőre nem világosak, ugyanakkor egy augusztus 4-én közzétett technikai direktívában arra kötelezte a csapatokat, hogy augusztus 21-ig töltsék fel az FIA szervereire az ERS rendszerük részletes tervrajzait, kiemelt figyelemmel az energia-visszanyerő rendszerek másodlagos áramköreire.

Az FIA azzal indokolja ezt a szigorú kérését, és egyelőre az időmérős motormódok betiltását is, hogy az erőforrások összetettsége miatt egyre nehezebben bizonyítható az, hogy valaki trükközik-e a motorral kapcsolatosan, és a Ferrari tavaly már bebizonyította, hogy 1000 mérnök okosabb, mint 10 felügyelő, érzékeltette egy jó hasonlattal a helyzetet az Auto Motor und Sport.

Az FIA a gyanúját azzal fejezte ki, hogy a közleményében ismét emlékeztette a motorgyártókat arról, hogy a technikai szabályzat 3. számú függelékekben hogyan határozzák meg az energiamenedzselés szabályait.

Pierre Gasly AlphaTauri AT01 Honda engine cover detail

Különös figyelmet fordít az FIA a másodlagos áramkörökre, ahol két szenzor méri az energiaáramlást az MGU-K és az akkumulátorok között, és az 5.2.5 cikkely határozza meg azt, hogy ezeknek a szenzoroknak az FIA rendszereihez is kapcsolódniuk kell, hogy a szövetség mérni tudja azt, hogy az energiafelhasználás megegyezik-e a szabályokban foglaltakkal.

Az FIA figyelmeztet is: bármilyen megzavarása az elektromos adatközlésnek a szabályok súlyos sértésének számít. Ez is nagyban reflektál a Ferrari motorügyére, akik állítólag az átfolyásmérő szenzort tudták úgy manipulálni, hogy azon több üzemanyagot tudtak átjuttatni.

Az FIA gyanúja szerint a csapatok a nagyfeszültségű, és a másodlagos áramkörök találkozásánál tudnak trükközni, a különböző motorvezérlő programokkal, amelyek hagyományosan nincsenek összekötve a nagyfeszültségű körökkel. Ennek hasonló hatása lehet, mint ahogyan a Ferrari állítólag az üzemanyag-átfolyás mértékét manipulálta. Az MGU-K így a megengedett 163 lóerőnél jóval nagyobb teljesítmény leadására lehet képes.

Ferrari engineer on track with scanner

A csapatoknak a teljes ERS rendszerük tervrajzai mellett kifejezetten a másodlágos köreik 3D-s CAD tervrajzaikat is el kell juttatniuk az FIA-nak, valamint a minimum, és maximum értékeket ezzel kapcsolatosan az autó álló, és verseny közbeni állapotáról is.

Amennyiben az FIA-nak ezután is kétségei támadnak, fizikailag is meg fogják vizsgálni az autókat. Elképzelhető, hogy több gyártó is a szabályok szürke zónáiban kalandozik egy kis extra elektromos teljesítményért, ugyanakkor furcsa, hogy egyelőre egyetlen gyártó sem panaszkodott az év közbeni szabályváltoztatás lehetőségén.

Az FIA mindenesetre az ERS rendszerek vizsgálata során szerzett adatokkal igazolhatja az időmérős-motormódok betiltásának szükségét.

