Az FIA eredetileg agresszívebben csökkentette volna a gumik méretét 2026-ra

A sport vezető testülete a Kanadai Nagydíj előtt hozta nyilvánosságra a 2026-os autókra vonatkozó szabályokat, melyek között ott szerepelnek a keskenyebb első és hátsó gumik. Elöl 25 milliméterrel, hátul pedig 30-cal lesznek kisebbek.

Az FIA együléses technikai igazgatója, Jan Monchaux viszont elmondta, hogy alapvetően azért nem mentek még tovább a méretcsökkentés terén, mert aggodalmak léptek fel annak kapcsán, hogy nem fogják tudni elbírni az 1100 lóerős autók teljesítményét.

„Nem akarjuk, hogy 2026 elején az abroncsok miatt kelljen aggódni. Az új hajtóegységek hatalmas erővel fognak rendelkezni, főleg a kigyorsítási szakaszban. Emiatt egyszerűen aggódtunk egy picit, és nem akartunk túlságosan kicsinyíteni.”

A Pirelli abroncsainak mérete 2016-ról 2017-re nőtt meg drasztikusan a szélesebb autók bevezetésével, 2022-ben pedig a felnik mérete nőtt meg 13 colról 18-ra. Monchaux azt is megerősítette, amiről már korábban is szó volt: egy ponton voltak olyan megbeszélések, hogy lemegyünk 16 colra, de az csak több túlmelegedési gondhoz vezetne, és akkor a csapatok és mindenki más is erről beszélne ’26 elején.”

„Egyértelmű, hogy kevésbé csökkentettük a gumik méretét, mint egy ponton szerettük volna. Ahogy viszont említettem, nem akartunk túlságosan eltérni az ismert terméktől, amellyel egészen elégedettek vagyunk. Már így is van elég változás az erőforrások és az aerodinamikai szabályok révén, szóval nem akartunk még több kockázatot vállalni.”

Az új gumik ezáltal nagyjából nyolc százalékkal lesznek csak keskenyebbek, mint a jelenlegiek, aminek nyilván azért hatása lesz az össztapadásra, de a szimulációk szerint azért nem lesz drasztikus a változás.

Nemrég megérkezett a Kanadai Nagydíj erősorrendje, amelyet itt tekinthettek meg.