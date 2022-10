Az FIA elvárja a csapatoktól, hogy lépjenek túl a Red Bull költségvetési ügyén

A Red Bull a Forma-1 2014-es turbó-hibrid korszakának kezdete óta a száguldó cirkusz egyik legnagyobb botrányával néz szembe, miután az FIA hétfőn bűnösnek találta a 2021-es költségvetési plafon megsértésének ügyében.

A sajtó azonban már napokkal korábban megszellőztette, hogy a bikások és az Aston Martin is megszeghette a költségsapkára vonatkozó szabályokat, ami végül be is igazolódott, ezért pedig az FIA-t is egyre többen támadják az információk kiszivárogtatása miatt.

Az irányító testület a tavalyi szezonban 145 millió dollárban maximalizálta a csapatok által elkölthető összeget, azonban a Milton Keynes-i alakulat kisebb szabálysértést követett el, aminek értelmében maximum öt százalékkal költekezték túl magukat a megszabott limiten.

Christian Hornerékre így mindenképpen büntetés vár, annak ellenére, hogy ragaszkodnak ártatlanságukhoz, de az még nem derült ki, milyen szankcióval sújtja őket az FIA.

A riválisok természetesen kemény büntetést követelnek, aminek következtében extrém esetben meg is foszthatják Max Verstappent a tavalyi világbajnoki címétől - persze, ez vélhetően nem fog megtörténni.

A költségvetési plafonba az erőforrás kivételével minden, az autó fejlesztésével kapcsolatos kiadás beletartozik, és a rossz nyelvek szerint a Red Bull olyan költségekkel léphette túl a limitet, mint például az étkezésre fordított összegek.

Jelen állás szerint az a legvalószínűbb, hogy a Red Bull pénzbüntetést kap, de az nem derült ki egyelőre, hogy sportszakmai szankcióra is számíthatnak-e.

Robert Reid, az FIA alelnöke úgy véli, az egész ügy túl sokat lett emlegetve az elmúlt napokban, így elvárják a csapatoktól, hogy túllépjenek ezen - ám ezt még azelőtt mondta, hogy bebizonyosodott volna az energiaitalosok szabályszegése.

„Elég szerencsétlen dolog, hogy nagyon sok spekuláció lát napvilágot, köztük néhány igazán vad is“ - nyilatkozta Reid az Autosportnak. „Ez olyan helyzetet okozott, ami kárt okoz a Forma-1 reputációjában, ez pedig igen sajnálatos.“

Az persze komoly kérdéseket vet fel, hogy a 2021-es bajnokságnak lassan egy éve vége, de még mindig az a legnagyobb beszédtéma, hogy megfeleltek-e a csapatok a költségvetési sapka szabályainak.

Reid elismeri, hogy valóban sokáig tartott a dokumentumok bekérése és kiértékelése, és reméli, hogy ez a kiterjedt folyamat a jövőben gyorsabb lesz. „Természetesen reméljük, hogy a következő években lesz változás“ - fogalmazott az alelnök.

