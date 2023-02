Az FIA elnöke visszavinné az F1-et ebbe az országba

Múlt hétvégén a Formula E mezőnye Haidarábádba látogatott, és ezzel ez volt az első nemzetközi motorsportos esemény Indiában 2013 óta. Az elektromos széria idényének ez volt a negyedik állomása, és maga az elnök személyesen vett rajta részt.

Itt pedig elmondta, hogy nemzetközileg mennyire fontos piac India, miközben kihangsúlyozta, hogy az elnökválasztási kampányának egyik fő pontja az volt, hogy szeretné fellendíteni a sportot a régióban.

„Említettem korábban, hogy India mennyire fontos. És nem azért, mert én itt vagyok, és nem is azért, mert én vagyok az elnök. Indiának és Kínának is megvannak a maguk gyártói és számai. Mi azonban még csak nem is kapargatjuk a felszínt” – nyilatkozta az Autocar Indiának Bin Szulajm.

„És ezt tényleg komolyan mondom. 2,8 milliárd ember él ebben a két országban, miközben alig nyolcezer embernek van versenyzői licence. Növekednünk kell, de hogyan? Nincsen általános megoldás. India eltér, ezért hallgatnunk kell az itteni emberekre. Erővel kell felruháznunk a helyi szövetséget, hogy biztosítsuk a megfelelő fejlődést.”

A Forma–1 legutoljára 2013-ban járt Indiában, Sebastian Vettel ott szerezte meg pályafutása negyedik bajnoki címét, utána viszont a költséges rendezés miatt már nem tért vissza a mezőny. Bin Szulajm még hozzátette, hogy a célja nem az, hogy csak egyszer-egyszer látogassanak oda a nagy nemzetközi sorozatok, hanem ismét állandó jelleggel.

Hogy a valóságban mekkora esélye van India visszatérésének, az persze most még nagyon kérdéses, de valószínű, hogy ha sor is kerülne rá, akkor vélhetően a mai trendeknek megfelelően már egy városi helyszínt jelölnének ki, hogy minél közelebb vihessék a szurkolókat az eseményhez.

Időközben pedig megérkezett a Drive to Survive új évadának hivatalos előzetese, melyet itt tekinthettek meg.