Az FIA elnöke nem tulajdonít nagy jelentőséget az elhúzódó 2026-os tárgyalásoknak

A Forma-1 2026-os motorformulájának technikai szabályzatát augusztusban véglegesítette az F1, az FIA és a tárgyalásokon részt vevő gyártók. Ezt követően eredetileg október 15-ig kellett volna minden gyártónak regisztrálnia az FIA-nál a részévtelét a 2026-os szezontól kezdve, ezt azonban egyedül az újonc Audi tette meg.

Ezt az időpontot először november 15-ig hosszabbították meg, majd még tovább kitolták. Sokáig már nem húzhatják az ügy megoldását, mert az új szabályzat szerint a (2026-os) motorok fejlesztésére vonatkozó költségsapka 2023 január 1-én lép életbe.

A gyártók és az FIA közötti fennakadás miatt olyan találgatások is megindultak, hogy az F1 elveszítheti az egyik aktuális gyártóját, de az FIA elnöke, Mohammed ben Szulajem szerint erről szó sincs.

Ben Szulajem szerint azért nem kötelezték még el magukat a gyártók, mert a szabályzat szövegezésének tisztázását kérték, miközben a legfontosabb témákról már megegyeztek.

„Volt egy kis probléma a kompresszióviszonnyal és a turbónyomással kapcsolatban, de erről már megegyeztek a csapatok” – mondta ben Szulajem a szezon végi kerekasztalánál, amikor a késlekedésről kérdezték.

„Miközben van egy újoncunk is, a régi gyártók sokkal keményebben lépnek fel az FIA-val szemben a tárgyalások során. Ugyanakkor miután az egyikük aláírja a regisztrációját, megindul majd a dominó.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff elégedett az FIA munkájával, és szerinte sem jelent majd problémát az, hogy a tervezettnél később írják alá a szükséges regisztrációs papírokat.

„Sosem volt hivatalos határidő, semmi nem utalt a szabálykönyvben arra, hogy október 15-ig bármit is alá kellett volna írnunk. Mi már jeleztük a részvételi szándékunkat, most az FIA-n a sor, hogy mindenki mással is megegyezzen.”

Az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi szerint a Renault hiába nem kötelezte még el magát az új motorformula mellett, biztos benne, hogy erre már nem kell sokat várni.

„Volt már egy pár pont a szabályzatban, aminek a jogi oldalát is meg akartuk vizsgálni, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az esetleges forgatókönyvekre. Amíg lehet, folytatjuk a szabályzat szövegezésének tisztázását, és amikor elértük azt a szintet, amivel már elégedettek vagyunk, minden szükséges dokumentumot alá fogunk írni.”

Christian Horner már korábban is utalt rá, hogy a Red Bull Powertrains különleges helyzete miatt még fontosnak tartják a pénzügyi és a technikai szabályzat tisztázását, és még Abu-Dzabiban is úgy fogalmazott, hogy „rengeteget kell beszélnünk ügyviteli kérdésekről”.

Jelenleg a legnagyobb kérdőjelek érdekes módon az F1 legnagyobb múltú csapatával, a Ferrarival kapcsolatban vannak. Bár az nem kérdés, hogy a Ferrari is regisztrálni fog 2026-ra, egyelőre nem tudni, hogy nekik pontosan mi szúrja a szemüket az új szabályzatban. Mivel Mattia Binotto december 31-ig marad a Ferrari csapatfőnöke, még elképzelhető, hogy a Ferrari elköteleződését az új motorformula mellett még neki kell végigvinnie, miközben aktívan keresik az utódját.