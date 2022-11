Az FIA elnöke elfogadja a kritikákat a tavalyi szezonzáró vizsgálatával kapcsolatban

Bin Szulajm napokkal a tavalyi Forma-1-es szezonzárót övező botrány kirobbanása után foglalta el helyét a motorsportok vezető testületének élén, amikor éppen azzal vádolták a sportágat, hogy manipulálták a bajnokság eredményét.

Az, hogy Michael Masi versenyigazgató a futam végi biztonsági autós fázisnál a bizonyos versenyzőknek idő előtt megengedte, hogy visszavegyék körüket annak érdekében, hogy előbb újraindulhasson a verseny, sötét felhőt hagyott a sorozat felett.

Az FIA teljes átláthatóságot ígért az üggyel kapcsolatos nyomozásában, a végül közzétett eredmények sekélyes mivolta azzal együtt, hogy Michael Masit nem kérdezték ki hivatalosan, hanem helyette titoktartási szerződést írattak vele alá, sokakban hiányérzetet keltett.

Bin Szulajm pénteken, az Abu Dzabi Nagydíj helyszínén több médiumnak, köztük a Motorsport.comnak nyilatkozva elmondta, nem volt ideális, hogy már elnöksége kezdetén ilyen komoly problémával szembesült, de szerinte komoly változások indultak el, mióta átvette a szövetség irányítását és továbbiakkal igyekeznek nyitottabbá tenni a folyamatokat.

Arra a kérdésre, hogy az FIA végezhetett-e volna jobb munkát a tavalyi Abu Dzabi Nagydíj vizsgálatakor, bin Szulajm így válaszolt: „Értem a kérdés lényegét, de ha megnézik a jelentést, amit csináltunk, benne van a titoktartási szerződés, tehát átlátható volt.”

„Volt egy helyzet, amit megörököltem, és nem akarok ujjal mutogatni, de amikor átvettem a stafétát én is ugyanígy szembesültem a problémákkal az átláthatóságban. Változtattam a menedzsmentben. Voltak tehát változások. A sportszakmai főtitkárt is leváltottuk, sok dologban voltak változások és most újra lesznek, mert fejlődünk.”

Bin Szulajm érti, hogy miért voltak aggályok az Abu Dzabiról szóló jelentés iránt, de szerinte így, hogy már több ideje hivatalban van, sokat haladtak előre. Példának a Japán Nagydíjon történt incidens kivizsgálását hozta, ahol egy pályára küldött daruskocsi okozott feszültséget.

„Annyiban megértem a dolgot, hogy abban az időben a riport nem ment elég mélyre. De a kísérlet arra, hogy átláthatóbbak legyünk, jó volt. Mindig ez a probléma, az átláthatóság. Vegyük például a problémánkat Japánból. Átfogó jelentést készítettünk, ami már a következő verseny előtt a weboldalon volt, a konzultációk után, hogy biztosan ne maradjanak elvarratlan szálak.”

Masit versenyigazgatói pozíciójából való eltávolítása után Eduardo Freitas és Niels Wittich váltakozó párosa váltotta. Arra a kérdésre, hogy helyes volt-e Masit elküldeni és elégedett-e az új emberekkel, bin Szulajm azt mondta: „Tanulópályán vagyunk.”

„Először is, Michaellel máig tartom a kapcsolatot, roppant tapasztalt, de a Forma-1-ben, úgy mondanám, ha az ember jól akarja végezni a munkáját, jobb, ha távol marad a médiától, mert az agyára fog menni.”

„A folyamatunk a versenyek alatti bíráskodásra és a versenyigazgatók kijelölésére működésbe jött. Szerintem nem lehet csak egyre vagy kettőre támaszkodni belőlük. Mi lesz, ha valami történik? Ez a gyorsan növekedő sportág a gyorsan növekedő Forma-1-gyel nem működtethető az eredeti formában.”

„A Forma-1-nek a saját módjában kell működnie, de teljességgel megbízom a jelenlegi csapatunkban a jelenlegi versenyigazgatókkal, ahogy a versenybíróinkban is.”

