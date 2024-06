Az FIA elmondta, beavatkoznak-e a hajlékony szárnyak kérdésébe

A jelenlegi beszédtémát tulajdonképpen a Mercedes új első szárnya indította el, mivel az istálló egy hajlékonyabb elemet tervezett annak érdekében, hogy javítsák autójuk egyensúlyát. Ezek után aztán meg is indultak a spekulációk arról, hogy egyes istállók hivatalosan is panaszt tehetnek az FIA-nál, mivel több csapat is kihasználhatja a szabályok szürke zónáját, vagy akár túl is mehet azokon.

Híre ment például, hogy a Red Bullnak már jó ideje nem tetszik a McLaren és a Ferrari által használt első szárny, miközben a Mercedes is előállt a saját dizájnjával, értékes időnyereségre szert téve. Hivatalos úton azonban még egyetlen csapat sem lépett egy másik ellen, és most úgy tudni, az FIA sem kíván beavatkozni.

Ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi terheléses tesztek sem fognak változni, ellentétben néhány korábbi alkalommal, amikor a csapatok panaszkodása után a szövetség szigorított a vonatkozó teszteken. A csapatoknak pedig így látszólag nincs mit tenniük, hiszen ha időnyereséghez akarnak jutni a pályán, akkor nekik is ki kell fejleszteniük a saját, hajlékony szárnymegoldásukat.

A Ferrari teljesítménymérnöke, Jock Clear is amondó, hogy a hajlékony szárnyak használata mostanra kulcsfontosságúvá vált. „Kétség sem férhet ahhoz, hogy szükséged van rá, ha gyors akarsz lenni. Mi mindent megpróbálunk felfedezni, ami a szabályokon belül elérhető számunkra. Ez tehát nem különbözik egy első vagy hátsó szárny, egy padlólemez vagy bármi más esetében. Így működik a fejlesztés.”

A Mercedest irányító Toto Wolff is arról beszélt, hogy mindenki a határokig próbál elmenni annak érdekében, hogy előreléphessen a rajtrácson. „Az első szárny komoly szerepet játszik manapság, ez egyértelmű. Az aerorugalmasságnak fontos szerepe van, akárcsak a padlólemeznek. Szerintem mindig ezek kombinációja a lényeg.”

„Lehet olyan első szárnyad, amely úgy hajlik, mint egy banán, miközben átmész a teszteken, de ha az autó többi része nem működik jól, akkor nem sok értelme van. Szerintem mindenki igyekszik a szabályok adta keretek között a legmesszebbre elmenni.”

Ahogy már mondtuk, a Red Bull kapcsán állítólag voltak olyan hangok, hogy ők keresték fel az FIA-t a Mercedes első szárnya miatt, de ezt Helmut Marko tanácsadó hamar megcáfolta. Szerinte mindez hozzátartozik a megszokott F1-es beszédtémákhoz.

„Mindig is probléma volt ezzel, és szinte minden csapatot érintett már valamikor. Egyszer előfordul, hogy pár csapat meggyanúsít másokat, aztán azok, akik hátrányban vannak, a többieket hibáztatják és azt mondják, náluk nincs szó hajlékony elemekről. Ez már azóta megszokott játék, hogy én a Forma–1-ben vagyok.”

A tanácsadó ettől függetlenül azért azt is elmondta, hogy árgus szemekkel figyeli a riválisok megoldásait.