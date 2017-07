Az FIA elkaszálta a Red Bull trükkös szárnyát

Lehet, hogy az FIA is olvassa a Motorsport.com cikkeit, ugyanis arra kötelezte a Red Bullt, hogy minden trükkösen hajlékony elemet megfelelően rögzítsen az RB13-as első szárnyán.

Megvan a Magyar Nagydíj első nagy híre: az FIA betiltatta a Red Bull Brit Nagydíjon kifejlesztett trükkös szárnyát, illetve arra kötelezte a csapatot, hogy változtassa meg a kérdéses, túlságosan hajlékony elemeket a szárnyvéglap külső oldalán. Az FIÁ-nál valószínűleg attól is félnek, hogy ha szabadjára engedik a Red Bull és a tervezőzseni Adrian Newey megoldását, akkor ez lehet a közeljövő egyik trendje.

A Motorsport.com technikai guruja, Giorgio Piola rengeteget írt az elmúlt napokban ebben a témában, amelyeket nálunk is mindenki olvashatott - könnyen lehet, hogy ezek a cikkek is hozzájárultak az FIA döntéséhez. Adrian Newey hiába alkotott zseniálisat, a szőrösszívű ítészek nem engedték át a rostán...

Az FIA által szabálytalannak ítélt első szárny Fotó: Giorgio Piola

Az FIA a piros nyíllal jelölt területet ítélte szabálytalannak, amely csak úgy "lógott a levegőben", így a leszorítóerő könnyen eldeformálhatta. Adrian Newey megoldásának lényege az lett volna, hogy a flexibilis első szárnnyal kisebb lesz a légellenállás úgy, hogy a kanyarokban megmarad a megfelelő leszorítóerő, emellett pedig magukat a levegőáramlatokat is a kedvező irányba formálta volna meg. Nos, ahogy a Ferrari padlólemezét a szezon korábbi szakaszában, úgy most a Red Bull első szárnyát is át kell alakítani.