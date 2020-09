Az FIA csak rontott volna a monzai helyzeten?

Idén sem maradt el a monzai szélárnyékhajhászás, melynek következtében több vitatott jelenetet is láthattunk a pályán. Főként a Q1 vége volt problémás, amikor Esteban Ocon Kimi Räikkönennel, Sebastian Vettel pedig George Russell-lel meccselt a jobb helyekért, és a gyors köreiket lényegében egymás hegyén hátán kezdték meg.

Az egyik főszereplőt, a Renault-t vezető Esteban Ocont is megkérdezték, hogy mit lehetne kezdeni az ilyen szituációk elkerülése érdekében. A francia véleménye szerint a helyzet még talán rosszabb is lett az FIA szigorítása miatt.

Még több F1 hír: Verstappen: egyszerűen nem végeztünk jó munkát

„Én tényleg pozícióért harcoltam, ez a megfelelő szó erre. Az új szabály, hogy megadnak egy delta időt, amelyet be kell tartanunk, és nem mehetünk túl lassan, csak rosszabbá tette a dolgokat annál, mint voltak” – jelentette ki Ocon.

„A következő versenyzői eligazításon meg kell ezt néznünk, hogy mit lehetne jobban csinálni. Persze azért hozták meg ezt, hogy ne legyenek olyan gondok, hogy az emberek ok nélkül lelassítanak, de egy bizonyos ponton helyet kell hagynunk, hogy elkezdhessük a kört.”

„És erre nem volt lehetőségünk, mivel nem lassulhatunk le. Emiatt vált kissé trükkössé a helyzet mindenkinek, és ezért versenyzett a végén sok autó egymással.” Ami a Räikkönennel történt incidenst illeti, a 3-as kanyarban érte utol a finn Ocont, és megpróbálta megelőzni, de a francia ezt nem engedte neki, hiszen mindketten gyors körön voltak.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem történt nagy dolog, de Kimi túl közel kezdte meg a körét hozzám, és megpróbált megelőzni, de ha ezt hagytam volna neki, akkor mindkettőnk körének annyi lett volna. Az övének így is vége volt, de én még be tudtam fejezni az enyémet, még ha nem is javítottam.”

Räikkönen persze nem volt elragadtatva attól, hogy nem tudott előzni azon a ponton, mivel így lényegében esélye sem volt a javításra. Még akár baleset is lehetett volna belőle, hiszen olyan közel kerültek egymáshoz az autók.

A meghatározott köridő látszólag nem segített sokat a helyzeten, így is több veszélyes jelenet volt, emiatt pedig biztosan ki kell majd találnia valamit az FIA-nak, mert a szezon végén Bahreinben akár még ennél rosszabb is lehet a helyzet, hiszen az a pálya még rövidebb.

Räikkönen és Minttu az Alfa Romeo új reklámfilmjében