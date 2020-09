Az FIA betiltotta a pilóták pólóviselését a pódiumceremónia alatt

Az FIA frissített szabályzatában az áll, hogy „a pilótáknak a versenyzőoveráljukban kell maradniuk, azt pedig csak nyakig gombolhatják ki, nem a csípőig.” Ez a versenyzői interjúkra, és a pódiumceremóniára is vonatkozik.

Az előző futamon Mugellóban Lewis Hamilton egy fekete pólót vett fel az overáljára, melyben a Breonna Taylorral végző rendőrök letartóztatását követelte, amelyet az FIA politikai indíttatású üzenetként határozott meg, mivel a nyomozást az ügyben még nem zárták le.

Az afroamerikai nő halálát, amelyet ismét rendőri túlkapásnak tudnak be, a Black Lives Matter mozgalom tette közismertté az elmúlt időszakban, amely mellett Hamilton korábban is kiállt.

Egy másik apró módosítással elvették annak a lehetőségét is, hogy a pilóták az F1 által kiadott End Racism póló helyett egyéni mintás fekete pólót vegyenek fel, ismét Hamilton akciójára reagálva.

Lando Norris, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Charles Leclerc, Ferrari, Daniil Kvyat, AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing, and the other drivers stand and kneel in support of the End Racism campaign prior to the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images