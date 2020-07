Az FIA arra számít, hogy a Renault a Magyar Nagydíj után is óvni fog a Racing Point ellen

Több részletes cikket is közöltünk az Olvasóinknak az ügyről a Renault F1 Team és a Racing Point között, miután a franciák megkérdőjelezték a rivális fékcsatornáját. A jövőre már Aston Martinként szereplő csapat azonban tagadja, hogy ez a Mercedes rendszere lenne.

Otmar Szafnauer, a Racing Point főnöke a holland Ziggo Sportnak elmondta, az FIA napokon át volt a főhadiszállásukon, ahol mindenkit meghallgattak és ellenőrizték az adatokat. A szakember szerint a szövetség elégedett volt, de egyelőre nincs hivatalos döntés az ügyben.

A Renault még a Stájer Nagydíj után nyújtott be óvást a Racing Point ellen. Miután a csapat úgy döntött, hogy továbbra is használja az óvás alá került rendszerét, a Renault-nak lehetősége van arra, hogy minden ilyen verseny után óvást nyújtson be.

A Racing Point természetesen felkészült erre, és az FIA várhatóan a Brit Nagydíj előtt hallgatja meg újra a csapatot az összes bizonyíték begyűjtését követően. Ez július utolsó hetében történhet meg. Kérdés, hogy mi lesz a folytatásban, mert lehetséges, hogy ezzel nem lesz vége.

Ha a vesztes csapat fellebbezést nyújt be, az ügy valószínűleg a Spanyol Nagydíj után is folytatódni fog, és ez további óvásokat jelenthet a két brit futamra, valamint a barcelonai eseményre. Az FIA-től Nikolas Tombazis azt mondta, jelenleg csak a Stájer Nagydíjra benyújtott óvásról van szó.

Tombazis egyértelművé tette, hogy jogukban áll mindezt megtenni egy másik nagydíjon is, amíg az ügyet nem döntik el, és ezzel együtt a Racing Pointnak joga van arra, hogy az óvás alá került alkatrészékkel vagy más elemekkel versenyezzen.

Az FIA szerint mindkét oldalnak megvan a joga arra, hogy folytassa ezt, tehát a Renault minden futamot megóvhat, addig a Racing Point minden versenyen használhatja az érintett fejlesztéseket. A szövetség azonban felhívta arra a figyelmet, hogy ezzel a Racing Pointnak vállalnia kell a kockázatot, mivel ha elbukják az ügyet, az érintett futamokon elért eredményeket, pontokat elveszíthetik.

Tombazis úgy érzi, hogy formalitási okokból potenciálisan megvan arra a lehetőség és valószínű is, hogy újabb óvásokat kapjanak. Ahogyan a szakember fogalmazott, ez a Renault döntése, amiben más nem vesz részt. „Azt hiszem, amíg ezt az ügyet nem bírálják el, tiltakozásokat fogunk látni.”

A Racing Point elegendő időt kap a felkészülésre, ami három hetet is jelenthet. Ez elég lehet arra, hogy meg tudják védeni magukat, bár a háttérben már készülhettek valami hasonlóra, hiszen pontosan tudták, hogy a Renault mit tervez.

Tombazis arra számít, hogy valamikor az első Brit Nagydíj előtt ül össze az FIA, de hozzátette, ez attól is függ, hogy a Racing Point befejezi-e addig a dokumentumok összeállításét, és ugyanez igaz a szövetség részéről is a saját vizsgálati anyaguk kapcsán. Tombazis szerint valószínű, hogy ez meg fog történni az első brit futam előtti héten.

„Normál körülmények között a bírák néhány órán, vagy akár egy órán belül is dönthetnek a meghallgatás kapcsán. Elméletileg az a csapat, mely kevésbé elégedett a bírák döntésével, fellebbezést nyújthat be, és a Nemzetközi Fellebbviteli Bírósághoz fordulhat.”

Ez ebben az esetben egy újabb ügyet generálna, újabb előkészületekkel az ügyvédek és a beadványok bevonásával. Mindez valószínűleg a Spanyol Nagydíj utáni hétre tolódna át. A végleges döntés akár augusztus végéig is kitolódhat, ha a csapatok úgy döntenek, hogy a fellebbviteli bíróság elé viszik az ügyet.

