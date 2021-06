Az FIA a McLaren panasza nélkül is megvizsgálta volna Bottas bokszutcai esetét

A 2021-es Stájer Nagydíj második szabadedzésén furcsa jelenetnek lehettünk szemtanúi, ugyanis Valtteri Bottas egy kerékcserét követően a bokszutcában forgott meg, miután kísérleti jelleggel 2-es fokozatból indult.

Bár Bottas nem ütött el senki, és a McLaren szerelői vissza is tolták a helyes irányba a finn pilótát, a McLaren csapatmenedzsere, Paul James gyorsan rádiózott is a versenyigazgatóságnak, és nevetségesnek, valamint veszélyesnek nevezte Bottas mutatványát, amit később élő adásban is visszajátszottak.

Bottas végül egy 3 rajthelyes büntetést kapott a hibájáért, amit ő, valamint Toto Wolff is túl szigorúnak tartott, és Wolff szerint szórakoztató, hogy a nyilvánosság felé megnyílt rádiócsatornán a McLaren egyből látványosan panaszkodott rájuk.

Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi a futamot követő szokásos sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a McLarent leszámítva egyik másik csapat sem beszélt belük Bottas esete miatt, de azt is hozzátette, hogy anélkül is kivizsgálták volna azt.

„Az ilyen és ehhez hasonló esetekben egyből azzal kezdünk, hogy kirakjuk a „vizsgálat alatt” feliratot a képernyőkre, hogy a bokszutcában is mindenki értesüljön arról, hogy mi történik nálunk.”

„Az eset különlegessége miatt még akkor is, ha a McLaren egy szót sem szólt volna, megkértem volna a versenybírókat, hogy vizsgálják meg közelebbről azt.”

Az F1 közvetítéseiben az idei Spanyol Nagydíj óta jelent meg új elemként a csapatok és az FIA közötti kommunikáció, de Masi szerint ez az új elem egyáltalán nem befolyásolta volna a versenybírók döntését.

„A stewardok nem hallják a köztem és a csapatok közötti kommunikációt, és nem hallják a kommentálást sem, szóval nem értesültek volna az ügy ezen részéről semmilyen formában.”