Az F1 vezetője szerint bőven van dolga a sorozatnak a jövőre nézve

Rövid távon az elsődleges feladat a járványhelyzet kezelése. Ennek ellenére nem szabad elfeledkezni 2022-ről sem, amikor is jelentős szabályváltozások érkeznek, és ott van még 2025 is, amikor pedig új motorformulát akarnak bevezetni a sorozatba.

Emellett ráadásul a pályán kívül is vannak teendők, mivel az F1 szeretne fenntarthatóbbá válni, és ki szeretné venni a részét a diverzitásért, a befogadásért folytatott küzdelemből is, miközben a „We Race As One” kezdeményezést is tovább akarják vinni.

„A teendők listája eléggé hosszú, az első dolog rajta pedig a bahreini szezonkezdet megvalósítása, ami szintén nem magától értetődő ebben a helyzetben. Remek, hogy a különböző intézkedések révén körbeutazhatjuk a világot és megtarthatjuk a futamokat. Ennek ellenére a jövőt is szem előtt kell tartani” – mondta Domenicali az F1 hivatalos oldalának.

„Jövőre egy igazán forradalmi új autó érkezik, közben szó van a 2025-ös új erőforrásokról is, de még ezek mellett is bőven akadnak egyértelmű céljaink. Dolgoznunk kell a „We Race As One” platformján is, mivel fontos, hogy részt vegyünk ebben és aktívan hozzájáruljunk az eseményekhez.”

Domenicali szerint a szabálymódosítások és a költségvetési limit bevezetése nagy izgatottságot és egy remek atmoszférát teremtett a csapatok körében. A pénzügyi korlátozás révén mindenki tervezhet a jövő kapcsán, ami pedig a Forma–1 következő időszakát illeti, fontos a stabilitás és a fenntarthatóság.

„Az istállók jó érzésekkel végzik a munkájukat, és már mindenki nagyon várja a jövő évi autókat. Az Aston Martin megérkezése is fontos volt a sorozat számára, mint ahogyan a költségsapka is. Most igyekszünk stabillá tenni ezt a platformot, erőssé és fenntarthatóvá, hogy a jövő fényes lehessen” – mondta zárásként Stefano Domenicali.

