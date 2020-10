Az F1 új terve miatt ugorhat Hamilton sztárfizetése

A Forma-1 is ráállt a költségek csökkentésének pályájára, melyet mi sem mutat jobban, mint az idén elfogadott költségvetési sapka, amely a fizetésekre is ki fog terjedni a jövőben. A Daily Mail nevű brit lap értesülései szerint ugyanis az F1-es csapatok egyöntetűen elfogadtak egy javaslatot, mely szerint a pilóták fizetését 2023-tól kezdve maximalizálni fogják, méghozzá 30 millió dollárban.

Ez pedig ha valakinek, akkor a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltonnak lehet a legrosszabb hír, akinek esetében továbbra is azon akadt meg a szerződéshosszabbításról való tárgyalás, hogy mennyi legyen a fizetése. A pilóta jelenleg évi 45 millió dolláros fizetéssel rendelkezik, ám ezt 50 millió dollár fölé szeretné tornázni.

Rossz hír lehet számára azért is, mert még a csapatfőnöke, Toto Wolff is támogatta a fizetésmaximalizáló javaslatot a brit lap szerint. Ez azért is érdekes, mert amennyiben Hamilton hosszabbít, akkor három évre kötelezné el magát, 2023 végéig.

Amennyiben életbe lépnek az új szabályok, akkor Hamilton biztosan nem fog tudni a jelenleginél magasabb fizetést kialkudni magának, és a szerződésének harmadik évében drasztikusan csökkenhet az éves gázsija. Abban az esetben járhat csak jól, ha még a szabályváltozás bevezetése előtt sikerül aláírnia a magasabb fizetésről rendelkező szerződést.

A Daily Mail szerint elfogadott szabálymódosítás részleteiről még nem tudni sokat, de egy belsős információra hivatkozva azt írják, hogy a csapatoknak kötelességük lesz azt a bért adni a pilótáiknak, amelyről a hatálybalépés előtt rendelkeztek. Kérdéses azonban, hogy ennek hatására Hamilton úgy dönt-e, hogy elkötelezi magát három évre a Mercedes csapatához.

E kiegészítés a 2021-re bejelentett költségvetési sapka kiterjesztése lenne, amely 2022-től lépne hatályba.

A sapka eddig ismert célja az autófejlesztési költések drasztikus csökkentése volt, a koronavírus-járvány kitörése miatti gazdasági nehézségek következtében pedig a csapatok még lejjebb tolták a sapka összegét, így pedig a vágyak szerint tovább csökkenne a különbség a kisebb és a nagyobb csapatok között.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A versenyző fizetések tárgyalása az F1-es bizottság hétfői videóhívásának egyik leghangsúlyosabb pontja volt, ezen kívül pedig a csapatoknak bemutatták a 2021-es versenynaptár tervezetét is, amely a hírek szerint 23 futamból fog állni, a szezon pedig Ausztráliában indul, az év utolsó előtti állomása pedig egy új helyszín lehet: Szaúd-Arábia.

Pillanatnyilag a naptár és a versenyzői fizetési sapka is az FIA jóváhagyására vár.

