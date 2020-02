Az F1 új szabállyal zárná be a kiskapuk ajtajait

A következő évre tervezett nagy szabályváltozások magukban hordozzák azt a veszélyt is, hogy az egyik csapat egy kiskaput kihasználva masszív előnyre tesz szert a vetélytársaival szemben, bebetonozva ezzel a helyét az élmezőnyben, évekre is akár.

Brawn, akinek a saját csapata híresen kihasználta a dupla diffúzor adta lehetőségeket 2009-ben, amivel az egyéni és a konstruktőri bajnoki címet is megnyerte, azt mondta, hogy a szabályzást pont az ilyen esetek elkerülésére találták ki.

Idézte is az új döntéshozási mechanizmust, amiben az F1-es csapatok is kulcsszerepet kapnak a szabályalkotók mellett. Minden csapatnak lesz egy szavazata, valamint 10 FIA-s és 10 Liberty Media-s képviselő fog ülni az így összesen 30 fős testületben. Egy „egyszerű” többséghez 25 azonos szavazatra van szükség, ha pedig egy azonnali hatályú döntést szeretnének hozni, ahhoz 28 szavazatos többség kell.

Ross Brawn a 2021-es technikai szabályok ismertetése közben.

Ez röviden azt jelenti, ha egy csapat megkerülte a szabályokat, akkor nem tudja megakadályozni, hogy a többi csapat egy egyöntetű szavazással betiltsa a gyanúsnak vélt elemeket. Brawn azt nyilatkozta, hogy „a múltban a változásokhoz meg kellett egyeznie maguk között a csaptoknak, és egységesen kellett fellépniük.”

„Sokkal hamarabb fogunk tudni döntéseket hozni, mint most. A jövőben, ha kihasználsz egy kiskaput, már akár a következő versenyre betilthatják, ez pedig olyasmi, amire a jelenlegi keretek között nincs esély.”

„Ha egy csapat olyan megoldással állna elő, ami szembe menne a jelenleg tervezett célkitűzésekkel, akkor a testület kormányzása ezt megállíthatja, a csapatok támogatásával. Ez egy teljesen új filozófiai megközelítés. Ezután, ha valaki talál egy kiskaput, kétszer is meggondolja majd, hogy azt érdemes-e kiaknáznia azért, hogy a többiek azt úgyis betiltsák. Vagy akár jelezhetik az FIA-nak is, mert azt nem szándékosan találták.”

Ross Brawn nem hiszi, hogy az új struktúra elfojtaná az innovációkat, mert szerinte csak akkor kell használni az új lehetőséget, ha bebizonyosodik, hogy egy jelentős szürkefoltra találtak a szabálykönyvben.

„Azt szeretnénk, ha világosan meghatározott szabályok keretei között hozná mindenki a legjobb teljesítményét. Meg kell bízniuk bennünk és az FIA-ban, hogy nem fogunk minden jó ötletet egyből betiltani.”

„Azt kell látnunk, hogy az elmúlt időszakban csak 3 csapat tudott nyerni, és csak ők is fognak tudni, mert a többiek a közelükben sincsenek. Ha ugyanúgy hagyod, hogy ennyi pénzt költsenek, mint most, az egy idő után problémás lesz F1 számára.”

„Meg van természetesen annak is a veszélye, hogy valaki átugorjon a többiek felett, de úgy gondolom, hogy ez egy szükséges váltás. Ha most nem kezdünk valamit a helyzettel, később nem tudom, hogyan fogunk tudni rajta változtatni.”

Brawn szerint az a vélekedés, hogy stabil szabályokra van szükség ahhoz, hogy a többi csapat is fel tudjon zárkózni, csak az élcsapatok propagandája, hogy a vezető pozícióikat biztosítsák. Amikor arról kérdezték, mi a véleménye a szorosnak ígérkező 2020-as évről, azt válaszolta:

„Igen, pontosan ezzel védekeznek a topcsapatok is. Ha ettől eltekintünk, ez az első év, amire azt lehet mondani, hogy valamennyire is szorosnak ígérkezik. De a stabilitás csak arra a három csapatra vonatkozik, akik így is több mint félmilliárd dollárt költenek, ezért vannak stabilan elöl. Azt szeretnénk, ha a Forma-1-es csapatok sokkal fenntarthatóbb módon lennének sikeresek.”

