Az F1 következő korszaka itt kezdődik – beindították az új Mercedest! (videó)

Egy F1-es autó szíve mindig is a motor volt, anélkül természetesen nem mehet sehová, így az első beindítás fontos szerepet tölt be az istállók életében. A Mercedesnél pedig hamar hírül adták, hogy nekik már duruzsol is az új hajtóegységük.

A rövid videóból persze nem derül ki sok minden, de azt láthatjuk, hogy Toto Wolff is örömmel hallotta a hangokat, még ha csak a telefonján keresztül is követhette az eseményt.

Még több F1 hír: Alonso eddig csak minimálisan járult hozzá az Alpine 2022-es autójának fejlesztéséhez

A Mercedesnek idén egyébként sok gondja volt a motorjával, számos megbízhatósági probléma sújtotta őket, ami szokatlan volt a korábbi évek legjobb erőforrásától. Most ezeket vélhetően mindenképpen ki szeretnék javítani 2022-re, már csak azért is, mert a következő szezontól befagyasztják majd a szabályokat, és legközelebb 2026-ban jönnek újak.

Az mindenesetre már jó jel számukra, hogy a felkészülés ilyen korai szakaszában be tudták indítani a hajtóegységet, mert így vélhetően sokkal nyugodtabban mehetnek el karácsonyozni a csapatnál.

Már a Haas is töréstesztre készül új autójával