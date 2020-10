Az F1 történelme nem lehet „kényszerzubbony”

Már jó ideje téma a fordított rajtrácsos sprintversenyek bevezetése, melyek az időmérőt váltanák fel bizonyos helyszíneken. 2020-ra a Mercedes ellenkezése miatt nem vezették be azokat, és hiába lesz egyszerűbb a jövőben az új változtatások elfogadása, azóta nőtt az ellenzők száma.

Az év végén leköszönő elnök-vezérigazgató, Chase Carey elmondta, hogy ugyan a változtatások nem vennék ki jól magukat a hagyományokhoz ragaszkodó szurkolóknál, a más sportoknál látott példák azt mutatják, hogy előnyösek is lehetnek.

„A legtöbb sportnál, amikor változások kerülnek szóba, akkor a keménymagot alkotó rajongók nem akarnak ilyesmiket” – mondta Carey az F1 Beyond the Grid podcastjában.

„A Major League Baseballban, amikor kijelöltek egy ütőt, senki sem szerette azt. Az NBA-ben lefektették a hárompontos vonalat, de az sem tetszett a fanoknak. Csapatokat adtak hozzá a rájátszáshoz, és korábban a liga bajnoka a World Series-ben játszott, most meg 16 csapat vett részt a küzdelmekben.”

„A legtöbb esetben, nem mindegyikben, de a legtöbb esetben ezeket a változtatásokat pozitívan fogadták végül, amelyek friss energiát és friss megközelítést hoztak.”

„Óvatosnak kell lenned, nehogy felvizezd a sportot, és el kell ismerned a történelem fontosságát, és azt, ami a sportot különlegessé tette, de nem szabad, hogy ez kényszerzubbonnyá váljon, amely nem teszi lehetővé, hogy szóba kerüljenek a változtatások, amelyek valóban növelhetik az élményt a szurkolók számára.”

Ross Brawn sportigazgató a monzai futam után ismét felhozta a fordított rajtrácsos ötletet, az új Concorde-szerződés aláírásával pedig majd nem lesz szükség mindenki beleegyezésére, elég lesz csak a minősített többség egy-egy változtatás életbe lépéséhez.

Cars line up on the grid before the start of the race

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images