Az F1 rosszul tenné, ha elutasítaná a kriptovalutákat, mondják a csapatvezetők

Az utóbbi néhány évben nagyon felkapott lett az F1-es rajtrácson a kripto szponzoráció, és mostanra már majdnem minden csapatnak van ilyen támogatója. A Red Bull nemrég például egy 150 millió dolláros megállapodást kötött a Bybittel, mely összegnek egy részét normál pénzben, a másik részét viszont tokenek formájában kapják majd meg.

Úgy hírlik, hogy ez a legnagyobb összegű kriptós szponzori támogatás a sportvilágban. Ez az egész terület azonban továbbra is ellentmondásos, hiszen sokat hallani hackertámadásokról, bűncselekményekről, valamint csalásokról és átverésekről is, így pedig sokan szkeptikusan tekintenek a kriptovilágra.

Emellett pedig környezetvédelmi kérdések is felmerülnek a témában, mivel egyes valuták, mint például a Bitcoin blokkláncának fenntartása nagyon sok elektromos áramot igényel. Ez pedig nyilván jelenleg eléggé szemben áll az F1 fenntarthatósági törekvéseivel, a csapatok viszont nem gondolkoznak ilyen feketén vagy fehéren.

Sőt, ők úgy vélik, hogy a kripto szélesebb körű elfogadottsága még be is indíthat egy hullámot, mely révén még inkább előtérbe kerülhetnek a megújuló energiaforrások. A Red Bull csapatvezetője, Christian Horner is ezen a véleményem van.

„A világ szerintem fejlődik és változik. Az egész kripto szektor lenyűgöző. Minden sportban egyre nagyobb szerepet kap, és természetesen mi is figyelemmel kísérjük. A fenntarthatósági érveket igazán komolyan vesszük, akárcsak a partnereink, ezért keressük is az olyan technológiákat, melyek javítani tudnak ezen.”

„Ha segíthetünk ennek elérésében, az mindenképpen jó, és azt is jó látni, hogy az F1 ennyire vonzó lett.” A Mercedes főnöke, Toto Wolff is tisztában van a környezeti kérdésekkel, de szerinte az iparág azon van, hogy minél hamarabb megoldja ezeket.

Wolff emellett azt is kihangsúlyozta, hogy azokat az előnyöket, melyeket a kripto tud ajánlani a hagyományos banki szektorral szemben, mindenképpen üdvözölni kell, és szerinte a világnak nyitottnak kell lennie a változásokra, nem pedig kizárni vagy félresöpörnie őket.

„A fenntarthatósági érv tényleg elképesztően fontos, de itt nem csak a bányászatról és annak energiafelhasználásáról van szó, hanem arról is, hogy honnan jön az az energia. A modern technológia elől azonban nem szabad elzárnod magad. Ez a terület egyértelműen növekedni fog.”

„Ha tíz év múlva visszatekintünk erre, és látjuk, hogy egyes tranzakciók két napba telnek, és hétvégén nem lehet őket elintézni, akkor ez már csak egy múltbéli emlék lesz majd. A kriptovaluták a saját iparágukat képviselik. Ezért lettek fontos szereplői a pénzügyi világnak, és persze ezért is akarnak bekerülni az F1-be.”

Az Alpine vezetője, Laurent Rossi, kinek csapata nemrég indította el a saját szurkolói tokenjét a Binance platformján, úgy véli, nem fair, hogy csak a kriptót emelik ki az energiahasználata miatt. Szerinte vannak más iparágak is, mint a közösségi média vagy a szórakoztatói szektor, melyek hasonlóan sok energiát használnak fel, mégsem kérdőjelezik meg őket.

„Nehéz elmenni mellette, hogy az egész világ a digitalizáció felé halad. Már ennek a sajtótájékoztatónak a közvetítése is sok áramot használ, ahogyan maga az egész média is. Mi próbálunk pozitívan hozzáállni a kriptóhoz. Új lehetőségeket fog biztosítani, és személy szerint úgy látom, hogy a kriptovaluták csökkenteni tudják a valódi valuták hatását, melynek komoly következménye lehet a társadalomra is.”

„Kétféleképpen is lehet erre tekinteni. A pohár vagy félig üres, vagy félig teli van. Én támogatom az egészet. A jó irányba megy, új területeket nyit meg, és megmutatja, hogy a Forma–1 modern és releváns a közönség szempontjából, és nem ragadt le a múltban.”

Végezetül pedig az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost elmondta, hogy rossz lenne minden kriptovalutát egy kalap alá sorolni, mivel egyes proof-of-stake blokkláncok, mint amilyen az őket támogató Fantom is, sokkal kevesebb energiát használnak.

„Fontos szereplői lettek az üzleti világnak, és nem csukhatjuk be a szemünket, ha részesei akarnak lenni ennek. A fenntarthatóság szempontjából pedig nem mindegyik egyforma, ezért óvatosan kell megközelíteni a dolgot. Számunkra ez fontos része a jövőnek. Természetesen támogatni fogjuk” – zárta a témát Tost.

