Az F1 rajongói szerint Verstappen a legjobb, míg Räikkönen a negyedik

A következő héten véget ér a nagy nyári szünet a Forma-1-ben, és a mezőny újra pályára gurul. A szeptember elég sűrű lesz, és a versenyzők nem sokat fognak pihenni abban a hónapban. Az idény második felének első állomása Belgium lesz a csodálatos Spával, mely egy vérbeli versenypálya, amit nem lehet nem szeretni.

A legutóbbi futamnak Magyarország és a Hungaroring adott otthont, mely egy taktikusabb párbajt hozott, amit végül Lewis Hamilton nyert meg a Mercedesszel a Red Bull-Honda és Max Verstappen ellen. Annak ellenére, hogy a brit magabiztosan vezeti a tabellát, a Forma-1 rajongói nem őt nevezték meg a legjobbnak az idény első felében a hivatalos szavazáson.

A Forma-1 egy TOP-10-es listát készített a szavazatok alapján, ami több ponton igencsak érdekesre sikeredett, és ahogyan az várható volt, pár nagyobb név még csak helyet sem kapott ezen a bizonyos listán. Daniel Ricciardo és Sebastian Vettel is nagy hiányzó lehet, de ha megnézzük, hogy az ausztrál idén javarészt csak szenved a Renault-val, valamint Vettel sem tud kiemelkedőt nyújtani a Ferrarival, miközben az esetek többségében nem ő, hanem a monacói csapattársa volt esélyes a győzelemre, mindez valahol érthető is.

Ezzel szemben Carlos Sainz Jr., aki idén eddig mondhatni tökéletesen teljesít, nagyon szép helyet szerzett magának a rajongók szavazata által. A McLaren spanyol versenyzője a Belga Nagydíj előtt a 7. helyen áll a bajnokságban, és jó esélye van arra, hogy hamarosan Pierre Gasly elé kerüljön, mivel csak pár pont választja el a franciától, akit időközben visszafokoztak a Toro Rossóhoz.

A TOP-10-es listán még George Russell, a Williams újonca is ott van. A brit esélyt sem ad Robert Kubicának, akiről azt pletykálják, hogy legkésőbb az év végén szinte biztosan távozni fog. Ez pedig akár az F1-es karrierjének végét is jelentheti, kivéve, ha támogatói által nem talál magának egy másik ülést. Az alábbi képes összeállításban többek között azt is megnézhetitek, hogy Russellhez hasonlóan a szintén újonc Alexander Albon és Lando Norris hol foglal helyet.

George Russell, Williams Racing: 10.
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1: 9.
Daniil Kvyat, Toro Rosso: 8.
Alexander Albon, Toro Rosso: 7.
Charles Leclerc, Ferrari: 6.
Lando Norris, McLaren: 5.
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing: 4.
Carlos Sainz Jr., McLaren : 3.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1: 2.
Max Verstappen, Red Bull Racing: 1.

