Az F1 ragaszkodik a 23 versenyhez

Az F1 tavaly a koronavírus-krízis közepette is képes volt 17 futam megrendezésére. Az idei évben eddig a kínai és az ausztrál futamokat kellett elhalasztani, míg a Kanadai Nagydíjat és a Szingapúri Nagydíjat törölték.

Ausztrália sorsa továbbra is kérdéses, míg a japán, a brazil és a mexikói futamok sorsa szintén erősen kétséges.

„Szeretnénk tartani a tervet, és 23 versenyt teljesíteni idén” – mondta az F1 első embere, Stefano Domenicali a BBC-nek. „Teljesíteni szeretnénk azt, amit megígértünk. A helyzet nehéz, de amíg van esély, nem fogjuk feladni. ”

Az elmaradó Szingapúri Nagydíj helyett Kína és Törökország is opció lehet 2021-ben – csakúgy, mint egy második amerikai futam.

„Egyszerű lenne azt mondani, hogy már most be tudjuk jelenteni, ki helyettesíti Szingapúrt. Mi lesz azonban, ha Japán is kiesik? Ezt pedig csak az olimpiát követően fogjuk megtudni.”

„Ausztráliával kapcsolatban a hónap végére már többet fogunk tudni. Több forgatókönyvre is felkészültünk. A helyzet nem egyszerű, de szép kihívás előtt állunk” – nyilatkozta Domenicali.

