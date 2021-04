Az F1 nem fogja egymás mellé rakni Miamit és Austint a naptárban

Több éven át tartó megbeszélések és találgatások után vasárnap hivatalossá vált, hogy jövőre Miamiben is lesz F1-es futam, ráadásul tíz évre kötöttek egymással szerződést a felek, az eseményre pedig a már korábban említett híres Hard Rock Stadion körül kerül majd sor.

Ugyan a pontos dátumot még nem határozták meg a 2022-es futamot illetően, a sorozat vezetője, Stefano Domenicali elmondta, hogy szerinte a viadalt valamikor az év második negyedében rendezik majd meg.

Emellett azt is egyértelművé tette, hogy nem fogják mindkét amerikai versenyüket egymás után lebonyolítani, miközben Austinnal még mindig zajlanak a tárgyalások a szerződéshosszabbításról.

„Külön fogjuk megrendezni őket, hogy mindkettő esetében legyen elég hely és idő. Ez nagyon fontos. Büszkék vagyunk, és nem rólam van szó, mert az egész F1 büszke, és már a jövőbe tekintünk. Most fektetjük le a Forma–1 elképesztő jövőjének alapjait. Ezt a mérföldkövet pedig mindannyian akartuk” – mondta a bejelentés utáni sajtótájékoztatón Domenicali.

„Tegnap este, amikor megosztottuk az információt az összes istállóval, mindenki pozitívan fogadta azt, és elmondták, hogy a megfelelő irányba haladunk. Szóval ez lesz az az út, amelyet a jövőben is követni fognunk.”

Ugyan korábban még arról is szóltak hírek, hogy a széria akár három vagy négy futamot is rendezhet majd az Egyesült Államokban, Domenicali most elmondta, hogy a sport egyelőre örül annak, hogy itt van neki Austin és Miami, tehát nem terveznek újabb versenyeket a közeljövőben.

„Az Egyesült Államok rengeteg lehetőséget adott számunkra, óriási érdeklődés mellett” – tette hozzá Domenicali. „Hiszünk abban, hogy jó döntés egy második versenyt is tartani, de továbbra is nyitott lehetőségeink vannak a jövőre nézve. Soha ne mondd, hogy soha, egyelőre azonban megvannak a rövid távú terveink.”

Miután Domenicali kijelentette, hogy 2022-ben is 23 eseményből áll majd a versenynaptár, miközben egy további afrikai viadalról is tárgyal az F1, és még mindig nem tettek le a már elkészült vietnámi pályáról sem, a közeljövőben újabb, valószínűleg európai helyszínek eshetnek ki a naptárból, vagy kerülhetnek át egy rotációra épülő rendszerbe, ami a 2020-as beugró helyszínek sikere után került a képbe.

„Realisztikusnak kell lennünk, nem lehet 52 versenyhétvége az F1-ben. Szerencsére az óriási érdeklődés lehetővé teszi, hogy igazán különleges versenyeket szervezzünk, valódi értékekkel. A stratégiai érdekeinket fogjuk keverni a történelmi hagyományainkkal, olyan helyszínekkel, ahol kötelező az F1-nek versenyt tartania. Ezért igazán csodás ez a sok lehetőség előttünk.”

