Az F1 nem fog rohanni a 2020-as naptár véglegesítésével: 15-18 futam a cél

A Forma-1 is a versenyekből él, így rettentően fontos, hogy idén legyenek futamok. A világbajnoki státusz megtartásához a sportnak legalább 8 futamot kell rendeznie. Ennél azonban sokkal többet akar a Liberty Media.

A terv az, hogy 15-18 verseny legyen idén, ami azt jelentheti, hogy az indulástól számított időszakban rendkívül kevés szabad hétvégéje lesz a csapatoknak, a versenyzőknek, a médiának, egyszóval mindenkinek, akik napi szinten közreműködnek a kategóriában.

Fennállhat a túlterheltség veszélye is, de nincs más lehetőség, az F1-nek pénzt kell termelnie, hogy mindenki a rajtrácson maradjon, és természetesen a kategória is a bevételekből él. A helyzet nem könnyű, mert noha papíron már „megvan” ez a bizonyos 8 futam a ma kiadott európai naptárral, azokat az eseményeket közönség nélkül rendezik meg.

Ezzel újabb bevételektől esnek el, bár nem kizárt, hogy a folytatásban több olyan nagydíj is lesz, ahol már lehetnek nézők. Nagy kérdés, hogy hány olyan futam kerülhet megrendezésre, amik nem Európában lennének.

Jelen állás szerint az évadnyitó a következő hónap elején lesz a Red Bull Ringen, majd egy héttel később jöhet a következő futam az osztrák pályán. Silverstone-ban ugyancsak dupla hétvégét terveznek. Az Osztrák és a Brit Nagydíj között pedig a Hungaroring kapott helyet.

Carey az F1.com hasábjain elmondta, még mindig bíznak abban, hogy idén 15-18 futamot rendezhetnek, decemberi zárással. Ugyanakkor arról nincs szó, hogy rohannának a naptár véglegesítésével.

„Jelenleg nem fogunk határidőt szabni ezt illetően. A helyzet változékonyságával egy határidő olyan nyomást jelentene, ami nem feltétlenül megfelelő és reális a helyzethez mérten, szóval az előttünk álló célokra gondolunk.”

„A célunk az lenne, hogy június vége előtt megadjuk a naptár többi részét is. Tudjuk, hogy mit szeretnénk kipróbálni és megtenni. Más lehetőségeink is vannak, ha egyes dolgok nem jönnek össze.” - utalt ezzel Carey arra az opcióra, hogy olyan pályákon versenyezzenek Európában, amik alapesetben nem tarthattak volna versenyt idén. Ilyen például Imola, Mugello, Hockenheim és Portimao is.

„Arra számítunk, hogy vannak olyan versenyek, amik noha szerepelnek a naptárban, előfordulhat, hogy végül nem lesznek ott. Minden bizonnyal vannak lehetőségeink.” - folytatta Carey, akinek külön fejtörést okozhat Azerbajdzsán, Oroszország, Japán, Vietnam, Kína, USA, Mexikó és Brazília. A szezonzáró Bahreinnel és Abu Dhabival valószínűleg nem lesz gond, feltéve, ha az utazás lehetséges lesz.

Az F1 célja, hogy szeptember és október között Ázsiában legyenek, majd eljussanak Amerikába, onnan pedig Bahreinbe és Abu Dhaiba, lezárván a 2020-as szezont. A Mexikói Nagydíj szervezői kedden adtak ki egy hivatalos nyilatkozatot, amiben azt várják, hogy tartják az eredeti novemberi dátumot.

Japánban közben a MotoGP fordulóját Motegiben lemondták, ami vészjósló lehet a folytatást tekintve, noha nemrég még arról beszéltek a helyiek, hogy nézők is lehetnének a versenyükön. A csapatok pedig azzal már nem is számolnak, hogy idén lesz futam Szingapúrban és Kanadában, hasonlóan Monacóhoz, Franciaországhoz és Hollandiához.

Carey hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy a lehető legnagyobb mértékben tisztában legyenek az események biztonságos lebonyolításával kapcsolatban, mielőtt határozott kötelezettséget vállalnának velük a naptárban.

„Biztosak akarunk lenni abban, hogy helyesen csináljuk a dolgunkat, de ezekben az időkben a biztonság továbbra is elsőbbséget élvez. Gondoskodni akarunk arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben megértsük, mi szükséges, milyen kérdésekkel kell foglalkoznunk, és nem rohanunk a döntésekkel, még mielőtt azokat a megfelelő módon kezelnénk.”

„Ismeretlen vizeken hajózunk. Természetesen továbbra is hiányzik a láthatóság a következő rövid időszakot tekintve. Minden promóterrel kapcsolatban vagyunk, és aktív párbeszédet folytatnunk velük, mindannyian küzdenek ezekkel a problémákkal.”

