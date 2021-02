Az F1 nem fog előre tolakodni az oltási sorban

Stefano Domenicali szerint a jelenlegi korlátozások ellenére is meg tudják tartani az idén 23 versenyesre tervezett szezon minden egyes fordulóját, ugyanakkor kijelentette, hogy sokkal fontosabb, hogy a különösen veszélyeztetett csoportok megkapják a védőoltást:

„Ez egy nagyon fontos pont, a leginkább veszélyeztetettek jelentik a prioritást. Mi nem fogunk a sor elejére ugrani a védőoltásért. Természetesen nagyon fontos maga a vakcina, és személyesen elmondhatom, hogy már nagyon várom, hogy beoltsanak, ahogyan szerintem mindenkinek várnia kéne ezt a pillanatot” – idézi Domenicalit a RaceFans.

Domenicali hozzátette, hogy természetesen megtárgyalják majd egy F1-re fókuszáló oltási terv lehetőségeit, amikor az reális célkitűzés lesz.

„Természetesen gondolkozunk azon, hogy milyen párbeszéd alakulhat majd ki a témával kapcsolatban. Ha erre tényleg lehetőség lesz, akkor azt meg kell tárgyalnunk a csapatokkal.”

„Türelmesnek kell azonban lennünk, és tiszteletben kell tartanunk a veszélyeztetett emberek helyzetét. Nem akarjuk, hogy azt lássák, hogy mi valamit elveszünk tőlük. Tiszteletben tartjuk a kormányok, és a szakértők döntéseit.”

Domenicali azt is elismerte, hogy „mindenki arra számított, hogy idén már könnyebb évünk lesz, de nem ez a helyzet”, de biztos benne, hogy a Forma-1 által 2020-ban is használt intézkedésekkel a tavalyi 17 futamnál többet tudnak rendezni idén.

„A versenyhétvégékre vonatkozó protokollok, struktúrák nagyon fontos elemei voltak a jelenlegi helyzet kezelésének, és ezek miatt vagyunk biztosak abban, hogy idén is meg tudjuk rendezni a versenynaptárban előre helyet kapó versenyeket.”

A 23 versenyes terv Domenicali szerint azt jelenti, hogy „a Forma-1 történetének legtöbb versenyét próbáljuk megrendezni a sport történetének legnehezebb évében. Természetesen ez nagy kihívás, de a jelenlegi kapcsolatrendszerünkkel szerintem megvalósítható.”

Domenicali azt is elismerte, hogy továbbra is igyekeznek rugalmasak lenni a versenynaptár kialakításában, de az Alfa Romeo sportigazgatója, Beat Zehnder szerint az év második felébe már nehezen tudna az F1 több futamot elhalasztani. Az F1 vezére azt is elmondta, hogy ezzel gyakorlatilag a Kínai Nagydíjnak lőttek idén.

„Az a célunk, hogy a naptárt ne szedjük még jobban darabokra. Ugyanakkor igaz, amit korábban mondtam, hogy készen kell állnunk a változtatásra, hiba lenne nem ezt mondanom. Szerintem jó lépés volt, hogy az Ausztrál Nagydíjat átraktuk novemberre, most ehhez a változtatáshoz igazítjuk a dolgokat.”

„Emellett Kína is nagyon fontos számunkra, de jelenleg azt az álláspontot kaptuk a kormánytól, hogy nyárig egyáltalán nem akarnak nemzetközi eseményt rendezni. Már dolgozunk azon, hogyan lehetne Kínát visszahozni a versenynaptárba egy helyettesítő futamként, amennyiben az utolsó pillanatban kell változtatnunk valahol.”

„Nagyon reménykedünk abban, hogy a védőoltásokkal a járványhelyzet már stabilizálódik az év második felére.”

