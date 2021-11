Az F1 Mexikóban is folytatni fogja a körök törlését

Ez az ötlet azok után jött elő, hogy Fernando Alonso Törökországban megúszott egy kétes esetet, amikor is elvileg nem lassított eléggé a dupla sárga alatt. A csapatokkal való megbeszélést követően pedig az FIA már Amerikában kipróbálta azt a rendszert, amely egyből törli a köröket a szabadedzéseken és az időmérőn is.

Akárcsak a pályahatárok esetében, ezt is úgy alakították ki, hogy egyből elejét vegye bármiféle lehetséges vitának azzal kapcsolatban, hogy valaki lassított-e eléggé, főleg amikor a változó körülmények miatt nehéz meghatározni, hogy mi számít „értékelhető” körnek.

A versenyigazgatói jegyzetekben pedig most már külön ki is emelik, hogy törlésre fognak kerülni az idők minden egyes esetben, ha egy pilóta elhalad egy dupla sárgás szektorban. Ezt a kezdeményezést pedig a pilóták is örömmel fogadták Austinban.

Még több F1 hír: Élő közvetítés nélkül kerülhet sor a 2022-es Forma-1-es barcelonai tesztekre

„Elsőre mindenképpen működött” – válaszolta Masi a Motorsport.com-nak. „Igazából csak egyszer kellett ezt alkalmaznunk. Azt hiszem, Kimi Räikkönen esetében a harmadik edzésen. Csak ez az egy ilyen eset volt most.”

„Szóval Mexikóban is folytatni fogjuk, és van néhány színfalak mögötti folyamatunk, hogy megpróbáljuk még inkább meggyorsítani a rendszert. Ebben az esetben tehát látszólag kipipáltuk, amit kellett, és a versenyzők is támogatták ezt, mert így minden egyértelmű.”

„Így a mérnököknek nem kell azt bizonygatniuk, hogy mi számít értékelhető körnek.” Ugyan legutóbb csak Räikkönen körét vették így el, volt egy érdekes eset még az időmérőn. Akkor Lance Stroll hagyta félbe a próbálkozását, amikor látta, hogy Antonio Giovinazzi megforgása miatt dupla sárgát lengetnek előtte.

A kanadai azt hitte, ezzel el is veszítette az idejét, de aztán később kiderült, hogy mire odaért volna a veszélyzónába, már minden rendben volt, ezért ha befejezi a gyorskörét, akkor az még érvényes lett volna, és talán bejuthatott volna vele a Q2-be.

Talán mégsem lesznek annyira szigorúak Szaúd-Arábiában