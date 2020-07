„Az F1 messze az amerikai sorozatok előtt jár a rasszizmus kezelésében”

Ribbs szavai szerint a pályán töltött évei során többször is hátrányos helyzetbe került bőrszíne miatt, emiatt teljes mértékben támogatja a Formula 1, és főként Lewis Hamilton fellépéseit a rasszizmus elleni harcban.

“Mesés amit ez a fiatalember csinál.” – mondta Ribbs a Formula 1 Beyond the Grid podcastjében, számolt be a GPBlog. „Rengeteg sportoló fél, főleg az Egyesült Államokban, hogy elveszti a vagyonát. Lewis feltett mindent egy lapra és ahogy látom, a többi F1-es pilóta is felbátorodott, és helyesen cselekszik.”

Ribbs büszke a Formula 1-re, és különösen a Mercedes csapatára, akik az összes csapat közül a legszembetűnőbben, az autójuk feketére festésével léptek fel a rasszizmus elleni küzdelemben. Szívéhez közel áll az a tény, hogy a NASCAR és az IndyCar kevesebbet tesz az ügy érdekében. Pontosan ezt tapasztalta meg a múltban.

Willy T. Ribbs and Paul Tracy, Dragon Racing Fotó készítője: Bob Heathcote

„Lewis nagyot változtathat a sportokon, és szeretnék ezen vele együtt dolgozni. Lewis sok ellenállásba ütközött, de nem kapott egyetlen halálos fenyegetést sem. Tudom, milyen durva tud ez lenni. Én másképp reagáltam a dolgokra. Sosem panaszkodtam, de hagytam, hogy az öklöm beszéljen. Én így kezeltem a rasszizmust, és továbbra is így fogom.”

Ribbs szerint a Formula 1 „fényévekkel” az amerikai verseny szériák előtt jár a rasszizmus ügyében.

