Az F1 megfontolta azt is, hogy ismét csak a legjobb eredmények számítsanak a pontversenyben

A Forma-1 1990-ig használta azt az igen sajátos szabályt, hogy nem az összes futamon elért pontszám számított bele a világbajnokságba, hanem a pilóták a legrosszabb eredményeiket „ejthették.”

A leghíresebb eset, amikor ez a szabály befolyásolta a világbajnoki cím sorsát az 1988-as volt, a McLaren domináns évében, amikor 16 versenyből 15-öt nyertek. Prost a szezon során 105 pontot gyűjtött, Senna 94-et, de hiába volt a francia kiegyensúlyozottabb, Senna 8-szor nyert, Prost csak hétszer, ezért a legrosszabb eredmények ejtése után Senna lett a bajnok, 3 ponttal.

Az F1 sportszakmai igazgatója, Ross Brawn a RaceFans-nek árulta el, hogy a Forma-1 ténylegesen „megfontolta” a szabály újbóli bevezetését, amely arra szolgált volna, hogy ha egy pilóta koronavírusos lett volna, ne kerüljön maradandó hátrányba a bajnokságban.

„Sajnos arra a következtetésre jutottunk, hogy a csapatok játszadoznának a szabállyal. Arra használnák ezt a lehetőséget, hogy ejtsék a legrosszabb eredményeiket, függetlenül a pilótáiktól, nem „tartanák a zsebükben,” ha megadjuk nekik a lehetőséget.”

„Ha megbízhatósági problémájuk támad, vagy baleseteztek, akkor azt mondanák, hogy „nos, akkor ezt a versenyt nem fogjuk számítani. Egyelőre nem találtunk megoldást arra, hogyan lehetne ezt kivédeni.”

„Az a helyzet állna elő, hogy ha nem lennének a verseny közepére pontszerző helyen, akkor inkább kiállnának, és spórolnának a motorral. Vagy olyan, hogy szerintük nem elég pontot szereztek a versenyen a várthoz képest. Biztosan kihasználnák.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, and the remainder of the field at the start

