Az F1 kötelezővé teheti a fiatal pilóták pénteki bevetését

Mivel a sorozatban egyre kevesebb lehetőség van tesztelni, ráadásul idéntől már a szabadedzések hossza is csökkent, így néhányan aggódnak amiatt, hogy a pilóták következő generációja egyszerűen nem tud F1-es tapasztalatot gyűjteni a jelenlegi autókkal.

A Forma–1 vezetője, Stefano Domenicali elmondta, hogy tisztában van ezzel a problémával, és érzése szerint hosszú távon nem tesz jót a sportnak, ha a fiatalok nem tudják megmutatni magukat, és nem tudnak tapasztalatot szerezni.

Az Olasz Nagydíj hétvégéje előtt Domenicali arról beszélt, hogy az egyik ötletük szerint szabályba foglalhatják, hogy a csapatoknak fiatalokat is alkalmazniuk kell majd pénteken. Néhányan ezt persze most is megteszik, de nem mindenki.

„Ezen a hétvégén pénteken csak egy órányi szabadedzésünk van, aztán egyből következik az időmérő. Emiatt máshogy kell felkészülnöd a futamra, kevesebb adattal. Az én időmben emlékszem, hogy 90 ezer kilométert is teszteltünk, és szinte minden nap a pályán voltunk. Manapság ez már a szimulátorban zajlik, és egyre kevesebb a valós pályateszt.”

„Az egyik megfontolandó téma a fiatal pilóták helyzete. Ez nagyon fontos és érdekel is minket, ezért fogunk róla beszélni a következő ülésen a csapatokkal. Pontosabban mondva kötelezővé szeretnénk tenni az ő jelenlétüket a pénteki edzéseken.”

Az olasz szerint ez akár duplán hasznos is lehetne, mivel így a feltörekvő versenyzők tapasztalatot tudnának szerezni, valamint a hétvégék is kiszámíthatatlanabbak lehetnének, mivel az állandó pilóták kevesebb időt kapnak a gyakorlásra.

„Így a csapatok kevesebb dolgot próbálhatnak ki a futamra, és így még izgalmasabb lehet az esemény. A juniorok pedig egy dinamikus és versenyképes környezetben tehetnék próbára magukat. Azért beszélünk erről, mert ez fontos az egész F1 ellátórendszere szempontjából.”

Ezt a potenciális szabálymódosítást az F1 Bizottság következő, októberi ülésén vitathatják majd meg.

