Az F1 kevésbé rózsás oldala: amikor összefolynak a futamok és csak a parkolóban van idő öltözni

A 2023-as Forma-1-es szezonban 23 futamot fognak rendezni, ráadásul ezt a számot úgy kaptuk meg, hogy a Kínai Nagydíjat el is törölték. Nem meglepő, hogy a versenynaptár bővülése miatt egyre többen fordítanak hátat száguldó cirkusznak. A Forma-1-es csapatok problémáiról pedig senki nem tud pontosabban mesélni, mint a csapatmenedzserek, sportigazgatók.

Beat Zehnder, a Sauber veterán menedzsere rendszeresen kifejti észrevételeit és kritikáját az F1 logisztikai kihívásairól, véleménye szerint a 2023-as versenynaptárat is „a lehető legdrágábbnak” állították össze, a Williams sportigazgatója, Sven Smeets szerint azonban nem csak pusztán a futamok számával van probléma.

„A dupla és tripla versenyhétvégék miatt minden korábbinál jobban összefolynak a futamok” – nyilatkozta a belga menedzser és egykori ralinavigátor a Motorsport.com holland kiadásának. „Mindegyik verseny egyformának tűnik, a csapattagok csak a hotel-pálya-hotel utat teszik meg folyamatosan.”

„8-9 évvel ezelőtt még volt idejük golfozni egy kört például Melbourne-ben, erre többé nincs lehetőségük, nincs ilyesmire idő. Mivel ennyire sok verseny van, nem engedjük, hogy akár egy nappal korábban utazzanak egy versenyhétvégére, mert azzal újabb nappal többet töltenek távol az otthonuktól.”

Mivel 2011 óta azt is meghatározzák, hogy pontosan mikor dolgozhatnak a csapatok az autóikon, a szabályok megsértése nélkül, Smeets elmondása szerint tovább csökkent a szerelőik szabadideje.

„Korábban időnként dönthettek úgy a srácok, hogy szerdán korábban nekiállnak a felkészülésnek, kiveszik az estét, és megnyomják a csütörtököt. Ma már senki nem lehet ennyire rugalmas, nálunk is sokan vannak, akik szerint óriási kár ezért. A fiatalabb srácokat ez annyire nem zavarja, de akik ismerték, hogy milyen volt az előző rendszerben dolgozni, néha felemlegetik ezt.”

„Tavaly például Bakuból azonnal Montrealba utaztunk. Korábban hétfőn és kedden is bulik előzték meg a kanadai futamot, az szinte része volt a versenyhétvégének. Most vasárnap mindent el kellett pakolniuk, hétfőn át kellett repülniük a fél világon, amit másnap ki kellett pihenniük, majd szerdán már várt rájuk a munka. A parc fermé célja az, hogy megvédje a csapattagokat, de ez azt is jelenti, hogy szinte semmi esélye a srácoknak arra, hogy megismerkedjenek a futamnak helyt adó várossal, országgal, leszámítva mondjuk egy éttermet. A versenyekre egymásra ütnek, kicsit oda lett az F1 egzotikussága. Akik már régóta itt vannak a paddockban, mind azt mondják, hogy korábban sokkal élvezetesebb volt az F1-ben dolgozni.”

Smeets elmondása szerint „jelentős része” azoknak, akik már legalább 10 éve dolgoznak a Forma-1-ben, hamarosan visszavonulnak a versenyzéstől a munkakörülmények átalakulása miatt.

„Sok embert veszítettünk el, de a sport még mindig elképesztően népszerű, szóval még mindig vannak, akik szívesen dolgoznának nálunk” – mondta Smeets, ugyanakkor megjegyezte, hogy a költségsapka miatt már az F1-es álmaik teljesítésén túl már nem mindig tudnak versenyképes fizetést adni a mérnökeiknek.

„Egykor a Forma-1 nem csak egzotikus munkahely volt, de remekül fizettek az állások, de most a költségsapka miatt, ha például 7% az infláció, mi nem tudjuk egyszerűen ennyivel növelni a fizetéseket. Ebből a szempontból egyik csapat sem lesz vonzó munkahely, és ezzel valamit kezdenie kell a Forma-1 vezetésének, mert máskülönben a fiatal mérnökök más munkahelyet fognak választani. A friss diplomások azért akarnak nálunk dolgozni, mert ez a szenvedélyük, már rég nem azért, mert mi jobb fizetéseket ajánlunk.”

„Egy versenycsapat esetében minden olyan euró, amely nem K&F területekre kerül, a teljesítmény visszaeséshez vezethet. Talán 2-3%-os fizetésemeléssel minden csapat kalkulált, de ekkora inflációval senki nem számolt. Egyes cégek erre annyit reagálnak, hogy megemelik a szolgáltatásuk/termékük árát, de mi ezt nem tehetjük meg. Persze, nagyobb fizetéssel lehet, hogy picit boldogabbak lennének a mérnökeink, de ez a fejlesztések rovására menne, és egy ilyen kompetitív környezetben nem lehet lebecsülni a vereség hatását.”

Mindeközben a Williams próbál eleget tenni a versenycsapattól érkező kéréseknek is, többek között annak, hogy a teljes szezon helyett kihagyjanak bizonyos futamokat. A rotációs rendszert a koronavírus-járvány miatt kellett bevezetnie a Williamsnek, és néha egészen szürreális helyzetekhez vezetett.

„A koronavírus-járvány elején olyan is volt, hogy valakinek a múzeumból kellett beugrania, 8 évvel az utolsó versenye után, mert máshogyan egyszerűen nem tudtunk volna versenyezni. A járvány rámutatott, hogy mennyire fontos lehet az, ha egy-egy pozíciót többen is be tudnak tölteni. Kezdetben olyanok is voltak, akik ellenezték a rotációt, mert minden versenyen ott akartak lenni. Az utóbbi időben azonban egyre többen és többek lettek azok, akik kijelentették, hogy nem akarnak 24 futamot teljesíteni, maximum 19-20-at. Mivel a Forma-1-es csapatokban nagyon összetett pozíciók vannak, szerintem csak most jutottunk el oda, hogy mindegyikre van két emberünk.”

Smeets hozzátette, hogy időbe telt, mire a korábban automatikusnak vélt munkafolyamatokat ismét optimalizálni tudták folyamatosan változó felállás mellett is.

„A kerékcseréknél például 4 állandó és 2 helyettes gunmanre (a kerékpisztolyt kezelő csapattag) támaszkodunk, de az egyik versenyre az egyikük alapból nem utazott el, hárman pedig elkapták a koronát, így kénytelenek voltunk beállítani egy olyan csapattagot, aki 5 éve nem cserélt kereket. Mondanom sem kell, nem azon a versenyen voltak a legjobbak a kerékcseréink. Az igazán nagy kihívást az jelenti a rotációban, hogy annak nem szabad befolyásolnia a csapat működését, mindenkinek vakon ismernie kell a másodlagos pozíciójához tartozó munkafolyamatokat is” – mondta Smeets, aki megosztott egy friss történetet is az F1 kevésbé rózsás oldaláról.

„Ott van példának Monaco 2022. Véget ért a verseny, rohantunk a bérkocsihoz, de így is két órát álltunk a dugóban a nizzai repülőtér felé. Az utazáshoz csak az autóbérlő parkolójában tudtunk átöltözni. Hajnal háromkor szálltam repülőre, miközben az emberek azt gondolták, hogy éppen a Rascasse-ban pezsgőzünk. Ilyesmiről szó sincs, és nem különleges, hogy a verseny után este 11-12 közül egy charter repülőhöz rohanunk.”

Ahogyan a legtöbb F1-gyel utazó csapattagok többségének esetében, úgy Smeets magánéletét is megszenvedi az F1-es álom:

„A feleségem dolgozott az F1-ben és a MotoGP-ben is, így ő tudta, hogy mire vállalkozik, de a gyerekek sokkal nehezebben birkóznak meg ezzel. Mindig várják azokat a hétvégéket, amikor nincs futam, mert hétközben is csak este érek haza.”