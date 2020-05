Az F1 forgatókönyvei között szerepelhet az a verzió is, hogy idén egy nagydíjat sem tudnak megrendezni

A Forma-1 a többi kategóriához hasonlóan egyre több eseményt halaszt el. A soron következő ilyen nagydíj a francia lehet. Az átalakított naptárat még mindig nem adták ki, és továbbra is rengeteg a kérdőjel.

Most úgy tűnik, hogy az Osztrák Nagydíj lehet az idei első versenyhétvége, amit teljes egészében megtartanak, ráadásul két futammal. A második verseny szerda este lehet, előtte a keddi időmérő edzéssel.

A legrosszabb forgatókönyv nyilvánvalóan az, hogy idén egyetlen egy nagydíjat sem rendeznek meg a Forma-1-ben, aminek még súlyosabb gazdasági következményei lehetnek. Nyilvánvalóan ezt mindenki el szeretné kerülni, és Ross Brawn azt mondta, még abban az esetben is meg tudnák tartani a világbajnokságot jelentő 8 futamot, ha októberben rajtolnak el.

A Liberty Media, mely a Forma-1 kereskedelmi jogainak tulajdonosa, elmondta, a terveik között szerepel az a lehetőség is, hogy idén nem folytatódhat a bajnokság, ami azt jelentené, hogy a sport történetében először kimarad egy év.

Néhány csapatot már előre kifizették a válsághelyzet miatt, hogy segítsenek nekik ezzel átvészelni ezt az időszakot, de ennél valószínűleg többre lesz szükség, kezdve az újabb szabályváltoztatásokkal, spórolván a költségekkel.

Chase Carey, Chief Executive Officer and Executive Chairman of the Formula One Group with Greg Maffei, President and CEO of Liberty Media and John Malone, Liberty Media Chairman

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images