Exkluzív: az F1 fontolgatta az újoncoknak adott szabadkártyás indulás lehetőségét

A Motorsport.com értesülései szerint az F1 Bizottság keddi, Londonban tartott találkozójának egyik beszédtémáját az jelentette, hogy nem kellene-e esetleg bevezetni valamiféle szabadkártyás rendszert a sorozatba.

Ez elsősorban azért került elő, mert a fiatal vagy újonc versenyzők nagyon kevés lehetőséget kapnak arra, hogy tényleges F1-es tapasztalatokat gyűjtsenek, és más sorozatokban, például a MotoGP-ben, már láthattuk, hogy működőképes tud lenni egy ilyen rendszer.

Ettől függetlenül persze számtalan probléma van az ötlettel, hiszen jelenleg sem pénzügyileg, sem pedig logisztikailag nem igazán kivitelezhető egy harmadik autó indítása. A költségvetési limit miatt sok csapat már így is azért küzd, hogy a határ alatt maradjon, így ebbe nem férne bele egy harmadik autó futtatása.

A logisztika terén pedig még rosszabb a helyzet. A csapatok eleve csak két teljesen felépített karosszériát visznek a hétvégékre, tehát már ez számtalan komplikációval járna, és akkor az autó működtetéséhez szükséges személyzetről és a pályákon lévő garázsok limitált számáról még nem is beszéltünk.

A szabadkártyás rendszer tulajdonképpen csak akkor működhetne, ha a fiatal versenyző az egyik állandó pilóta helyét venné át. Úgy tudni, ez az ötlet képezte a javaslát alapját a megbeszélésen. Hamar kiderült azonban, hogy ez nem lenne jó lépés a csapatok és a rajongók számára sem.

Bár most is előfordul, hogy olyan sztároknak, mint Max Verstappen, Lewis Hamilton vagy éppen Lando Norris, ki kell ülniük egy-egy szabadedzést az újoncok miatt, de mindez egy egész hétvégére vetítve már túl sok lenne. Szóval a szabadkártyás ötlet egyelőre lekerült az asztalról, de az F1 és a csapatok továbbra is vizsgálják, miként lehetne több pályaidőt adni a fiataloknak.

Ez esetleg további szabadedzésekből származhatna, miközben a csapatok abban is egyetértettek, hogy előfordulnak olyan alkalmak, mint idén Oliver Bearmannel Szaúd-Arábiában, amikor a feltörekvő versenyzők valami miatt mégis éles lehetőséget kapnak.